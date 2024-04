I Migliori Anni, i Ghostbusters infiammano il palco con Ray Parker Jr: cosa è successo

Nella nuova puntata de "I Migliori Anni", condotta da Carlo Conti sabato 20 aprile su Rai1, arriva il fuoriclasse della chitarra Ray Parker Jr, autore di successi mondiali e vincitore di un Grammy Awards per la colonna sonora di "Ghostbusters". A proposito degli Acchiappafantasmi, durante la performance sulle note della celebre canzone del 1984 che dà il titolo al franchise, a entrare in studio sono proprio gli iconici personaggi, con tanto di tute e strumenti tali e quali a quelli dei film, mentre l'ospite è già al centro del palco pronto ad allietare il pubblico, portandolo a fare un vero e proprio tuffo nel passato.

L'ingresso inaspettato

Quando parte la sigla di "Ghostbusters", vediamo Ray Parker Jr già in posizione, con il suo "gelato" davanti e la chitarra fra le mani mentre dal retro arrivano gli Acchiappafantasmi, quattro ballerini che si muovono furtivamente a ritmo di musica, come fossero pronti a catturare qualche fantasma, per poi raggiungere l'artista e spostarsi nello spazio - prima a sinistra, poi a destra e infine dietro di lui a fine esibizione - con le torce accese in mano, rendendo così lo spettacolo ancora più accattivante a livello visivo e divertente, il tutto mentre Ray Parker Jr emoziona con la sua inconfondibile voce, la destrezza nel suonare la chitarra, l'energia e il sorriso stampato sul volto per tutto il tempo. È evidente il suo entusiasmo nell'esibirsi davanti al pubblico, e noi non possiamo fare altro che ringraziarlo per averci mostrato tutta la sua voglia di esserci attraverso il sound, il canto e l'atteggiamento.

Un'ottima idea quella di cavalcare l'onda, chiamando a "I Migliori Anni" Ray Parker Jr proprio nel periodo in cui il nuovo film del franchise - "Ghostbusters: Minaccia glaciale" - è al cinema: di certo i fan del franchise avranno apprezzato la performance e probabilmente qualcuno non aspettava altro che sentire cantare il brano dal suo stesso autore in diretta.