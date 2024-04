I Migliori Anni: Giancarlo Magalli è la voce fuori campo delle clip, Wilma De Angelis a 94 anni commuove tutti

Durante la prima puntata de I Migliori Anni, il programma condotto da Carlo Conti su rai1 sabato 6 aprile, dopo l'esibizione un po' fiacca di Valeria Rossi sulle note di "Tre parole", grande hit del 2001, il conduttore lancia una clip per ripercorrere i programmi TV degli anni '60 nell'anno in cui si celebrano i 70 della Televisione Italiana, ed è proprio in questo momento che la voce fuori campo di Giancarlo Magalli diventa protagonista, il tutto per presentare l'ingresso sul palco di Fausto Leali, pronto a esibirsi con l'indimenticabile "A Chi". E poi arriva in studio anche Wilma De Angelis che emoziona tutti con la sola presenza nel programma.

Cosa è successo

La prima puntata de I Migliori Anni parte con il botto: non solo è presente Giancarlo Magalli in veste di doppiatore - non c'è fisicamente, ma in ogni clip lanciata in onda è il suo timbro, ormai riconoscibile, a presentare tutti gli accadimenti più importanti avvenuti in un preciso anno, come nel caso del 1966, volto a introdurre Fausto Leali con la sua "A Chi", che tornerà anche in seguito per emozionarci con l'indimenticabile "Mi manchi", o almeno è quanto lascia intendere Carlo Conti. Peccato che a Magalli sia affidato solo il ruolo di narratore fuori campo, perché spiegare gli eventi dal vivo avrebbe tutto un altro effetto, sicuramente più vero e d'impatto, anche se ascoltarlo mentre racconta certi programmi TV nell'anno dei 70 anni di Televisione è sicuramente un fenomeno da ricordare. Non manca poi la potente esibizione di Fausto Leali, che in seguito abbandona il palco con la promessa di tornarci nelle prossime ore.

Wilma De Angelis

Quando si arriva al 1961 i ricordi giungono subito a Wilma De Angelis, entrata in studio per cantare "Patatina": a commuovere il pubblico, a casa - e lo capiamo dai commenti social - e in studio, è che all'età di quasi 94 anni l'artista dà ancora grande prova di sé, emozionando tutti per la sua immensa forza di volontà, bravura, delicatezza e vitalità, nonostante l'avanzare degli anni. Nel momento in cui Carlo Conti poi le ricorda che presto compirà un anno in più, lei risponde: "Oddio, volevo dimenticarlo.Il merito è del pubblico, che mi ha dato la giovinezza. Forse ho guadagnato un po’ di anni e me li cancello". Infine, si esibisce sulle note di "Nessuno" e viene accolta da un fragoroso applauso, con Conti che le dice: "Ai migliori anni la storia: Wilma De Angelis. Questo grande applauso te lo devi ricordare".