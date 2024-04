I Migliori Anni, Marcella Bella incanta il web: "L'unica che non stona". Poi il brano con Loredana Bertè sulla violenza

Durante la nuova puntata de "I Migliori Anni", in onda su Rai1 sabato 27 aprile e condotta da Carlo Conti, Marcella Bella si esibisce nello spazio dedicato al Jukebox con un medley dei suoi più grandi successi, presentando ai telespettatori anche un brano inedito contenuto nel suo nuovo album a fine serata e svelando alcuni dettagli sulle canzoni. Ma vediamo insieme cosa è successo e la reazione degli utenti social dopo la sua performance.

Marcella Bella a I Migliori Anni

L'artista di "Montagne verdi", vestita con abiti molto simili a quelli indossati durante l'ospitata a "Belve", il talk show presentato da Francesca Fagnani, sale sul palco per ripercorrere la sua carriera attraverso i suoi brani più significativi, tra cui "Io domani", scritto dal fratello Gianni Bella con il paroliere Giancarlo Bigazzi e il primo cantato da Marcella Bella a "I Migliori Anni" questa sera. "Grazie, mi fate battere sempre il cuore. Questa canzone mi fa sempre emozionare", commenta l'ospite dopo la performance per poi passare alla celebre "Nessuno mai", con Carlo Conti che fa notare: "Racconti sempre di queste donne forti e vere come te". "Racconto le donne sicule, quelle che hanno carattere", sottolinea la Bella.

A proposito di "carattere", nel nuovo album non manca di parlare di figure femminili forti e di grande importanza, toccando anche le fragilità di alcune di loro, quelle che magari hanno bisogno di farsi conoscere, giungendo infine a tematiche di cui è altrettanto fondamentale parlare: "L'album contiene tante sfaccettature. C'è anche un pezzo dedicato alla violenza sulle donne, l'ho cantato insieme a Loredana Bertè".

I commenti sui social

Dopo aver ascoltato un video in cui Marcella Bella si esibisce insieme al fratello Gianni, intona "Nell'aria", altro brano celebre con il quale emoziona anche gli utenti sui social: "Marcella Bella è l’unica che non stona. Hai sentito quelli prima di lei??? Un disastro vero! Cantano tutti dal vivo e lei se la cava sempre". C'è chi elogia invece la sua bellezza senza tempo, ipotizzando che abbia "venduto l'anima al diavolo" per mantenersi giovane: "Marcella ha in soffitta un quadro che invecchia al posto suo".

Mentre alcuni utenti su "X" criticano la scelta dei brani proposti in diretta, chiedendosi perché altri non vengano mai portati sul palco ("Sì, ma mai che citino il suo pezzo più impegnato e di grande valore culturale 'Violentami Miao'"), altri commentano gli abiti da lei indossati: "Ma Marcella non si è più cambiata da quando è stata dalla Fagnani?". Infine, non mancano commenti sul talento della diretta interessata - "La modulazione che portava al ritornello è stata semplicemente perfetta" - e altri legati al Festival di Sanremo: "Ora Marcella si lamenterà delle sue esclusioni da Sanremo per “colpa” di Amadeus? Ormai lo sanno anche i muri…"