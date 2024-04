I migliori anni, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni

In un connubio tra nostalgia e musica, "I migliori anni" continua a conquistare il cuore degli spettatori e torna oggi, sabato 13 aprile 2024, dalle 21.30 Rai 1, con la seconda puntata della sua decima edizione. Carlo Conti ci accompagna in un viaggio emozionante attraverso i ricordi e le melodie e ospita in studio cantanti che hanno fatto da colonne sonore di molte vite.

I migliori anni: anticipazioni e ospiti del 13 aprile

Tra performance musicali e ricordi indimenticabili Carlo Conti conduce la seconda puntata stagionale de "I migliori anni", show che ospita anche questa settimana una parata di talenti musicali provenienti da diverse epoche e generi.

Tra gli ospiti più attesi della serata, spiccano i nomi di Ron e Raf, due istituzioni della musica italiana, che hanno segnato intere generazioni con le loro indimenticabili canzoni (il primo ha debuttato nella seconda metà degli anni '60; il secondo nel 1983). Ma le sorprese non finiscono qui: sul palco faranno il loro ritorno anche due importanti nomi dell'eurodance, Haddaway e Snap!, pronti a farci ballare con i loro successi intramontabili come "What Is Love" e "Rhythm Is a Dancer".

L'atmosfera si carica di energia e di emozioni con la presenza di una delle voci più iconiche della black music americana: parliamo di Gloria Gaynor, interprete di brani che hanno fatto la storia della musica come "I Will Survive" e "Never Can Say Goodbye".

Ma "I Migliori Anni" non si limita solo a celebrare i grandi nomi del passato. Grazie all'originale segmento "3 x 3", presenziato questa settimana da Enrico Montesano, illustri personalità dello spettacolo italiano condividono la propria hit parade di personaggi, canzoni e oggetti che hanno segnato il loro percorso umano e artistico. La scorsa settimana il protagonista è stato Carlo Verdone.

Le incursioni comiche di Maurizio Battista e le descrizioni degli oggetti dei diversi decenni a cura di Giorgio Mastrota garantiscono momenti di leggerezza e allegria, mentre una novità di questa edizione è lo spazio dedicato alla "Future Box", una sorta di "capsula del tempo" destinata a conservare oggetti, dischi e memorabilia significativi, affinché possano essere tramandati alle future generazioni.

Come non bastasse, per arricchire l'esperienza di tutti gli spettatori, ben 60 giovani tra i 18 e i 24 anni commenteranno, attraverso i loro dispositivi mobili, le musiche, le mode e le abitudini del passato, offrendo una prospettiva fresca e contemporanea sui "migliori anni" della nostra storia musicale e culturale.

Dove vederlo in tv e in streaming (13 aprile 2024)

La seconda puntata della nuova edizione di "I migliori anni" va onda oggi, 13 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

