I migliori anni, stasera in tv una nuova puntata: ospiti e anticipazioni

La musica, i ricordi, la nostalgia e il divertimento: Carlo Conti torna oggi, sabato 20 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1, con la terza puntata stagionale di "I migliori anni", ormai un piccolo classico della nostra tv. Artisti nazionali e internazionali donano alla serata ritmo, coinvolgimento emotivo e intrattenimento assicurato.

I migliori anni: anticipazioni e ospiti del 20 aprile

Attraverso il suo "I migliori anni" Carlo Conti ci accompagna attraverso una strada che condensa sei decenni di storia musicale, televisiva e culturale. Le melodie, i cantanti e gli ospiti fanno da suggestivo manuale che esplora le varie epoche della musica, nazionale e mondiale.

Tra le star internazionali intervengono questa sera Ray Parker Jr, virtuoso della chitarra noto per aver scritto successi come la colonna sonora di "Ghostbusters"; i colorati e coreografici Kid Creole and The Coconuts, che hanno mescolato con successo la disco music con i ritmi caraibici negli anni '80 e '90; il gruppo francese Sheila & B. Devotion, celebri per la hit "Spacer".

Il tutto senza dimenticare i grandi nomi della musica italiana di ieri e di oggi. Nell'odierna puntata intervengono: Rita Pavone, i Nomadi, Wilma Goich, Nek e Francesco Renga, Marco Armani, gli Audio 2, Flavia Fortunato, Double You, La Bottega dell'Arte.

Tanta musica, ma anche racconti e ricordi: ospite dello spazio 3x3 è Lillo, attore e comico che presenterà per l'occasione la sua personale classifica di personaggi, canzoni e oggetti che hanno segnato la sua vita di artista e di uomo. Tornano inoltre, gli ospiti fissi Maurizio Battista, che porterà il suo sguardo ironico e personale sugli eventi del passato, e Giorgio Mastrota, che descriverà gli oggetti dell'epoca in modo insolito e divertente.

Ad arricchire ulteriormente lo show, troviamo una troupe di 30 ballerini e ballerine con costumi d'epoca e lo spazio dedicato alla "Future Box", una sorta di capsula del tempo che contiene oggetti, personaggi e dischi che hanno fatto la storia, destinati a essere tramandati alle future generazioni. Un gruppo di ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 24 anni, armati dei loro smartphone, invierà messaggi in diretta durante la trasmissione. Come ogni settimana, tramite messaggi o sui social media, sarà possibile interagire, condividendo ricordi, immagini e video legati ai "migliori anni".

Dove vederlo in tv e in streaming (20 aprile 2024)

La terza puntata stagionale di "I migliori anni" va onda oggi, 20 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

