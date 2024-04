I migliori anni, stasera in tv la nuova edizione: ospiti e anticipazioni

Ritorno in grande stile per "I migliori anni", un cult della nostra televisione capace di unire le generazioni attraverso la musica e la memoria. In onda a partire da oggi, 6 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1, lo show condotto da Carlo Conti promette musica, ricordi nostalgici, divertimento e una carrellata d grandi ospiti: tra gli altri, questa sera intervengono Carlo Verdone e Patty Pravo.

I migliori anni: anticipazioni e ospiti del 6 aprile

Tutto pronto peruna nuova ed emozionante avventura nel passato con il ritorno in prima serata su Rai 1 de "I migliori anni", il celebre varietà ideato e condotto da Carlo Conti. Cinque appuntamenti imperdibili ci attendono a partire da oggi, sabato 6 aprile, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

In onda dal gennaio del 2008, e giunto alla sua decima edizione, il programma si propone di far rivivere al pubblico le emozioni e i momenti più indimenticabili dei decenni passati, riportando in auge personaggi, canzoni, oggetti e mode che hanno segnato la storia.

Uno degli assi nella manica di “I migliori anni” è la presenza di cantanti ospiti, che eseguono brani celebri dei vari decenni, trasportandoci in un viaggio musicale attraverso il tempo. Nella prima puntata abbiamo la possibilità di ascoltare artisti internazionali come Nile Rodgers (fondatore degli Chic), George Mccrae e Raymond Burns dei Damned, noto come Captain Sensible, insieme a grandi nomi della musica italiana come Patty Pravo, Amedeo Minghi, Fausto Leali, Francesco Gabbani, Wilma De Angelis, Syria e Valeria Rossi.

Musica a parte, lo show non mancherà di regalare momenti divertenti affidati a Maurizio Battista, con il suo sguardo ironico su ciò che accadeva nei “migliori anni”, e a Giorgio Mastrota, che ci condurrà in una divertente parentesi dedicata agli oggetti cult del passato.

Tra le novità di questa edizione, il "3 x 3”, uno spazio dove grandi personalità dello spettacolo italiano racconteranno la loro personale hit parade di personaggi, canzoni e oggetti che hanno segnato il loro percorso umano e artistico. Si comincia alla grande con il regista, attore e comico Carlo Verdone.

Ma le sorprese non finiscono qui: una novità assoluta sarà lo spazio dedicato alla "Future Box", una sorta di "capsula del tempo" che conserverà oggetti, dischi e personaggi che hanno fatto la storia, affinché possano essere tramandati alle future generazioni.

A rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente contribuisce un corpo di ballo di 30 elementi, con abbigliamenti d'epoca, che animano le hit dei vari decenni con le loro coreografie. In questa nuova edizione, una particolare attenzione sarà riservata alle giovani generazioni, rappresentate in studio da un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 24 anni.

Dove vederlo in tv e in streaming (6 aprile 2024)

La prima puntata della nuova edizione di "I migliori anni" va onda oggi, 6 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

