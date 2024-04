I Migliori Anni, riassunto puntata 13 aprile: Ron omaggia Lucio Dalla, Gloria Gaynor incanta

Durante la seconda puntata de "I Migliori Anni", in onda sabato 13 aprile su Rai1 e condotta in prima serata da Carlo Conti, ne accadono di eventi inattesi tra l'interruzione del momento dedicato a Raf per lanciare l'edizione straordinaria del Tg1 e l'omaggio di Ron a Lucio Dalla. Ma vediamo insieme cosa è accaduto questa sera nello show musicale targato Rai.

Il riassunto della puntata del 13 aprile de I Migliori Anni

Nel corso de "I Migliori Anni" assistiamo alla performance poco convincente di Elisabetta Viviani sulle note della sigla di "Heidi", mentre Enrico Montesano si racconta nello spazio denominato "3 x 3", citando anche Al Bano e Romina Power e dando un valido consiglio ai giovani. Tra le esibizioni non possiamo dimenticare quella di Gloria Gaynor la cui energia è pazzesca quanto la presenza scenica e la voce: ancora riesce ad avere abbastanza fiato da cantare il brano più celebre del suo repertorio nella versione più veloce. Dopo il suo incredibile ritorno con "I will survive", l'artista cede il passo prima ai Cugini di Campagna e poi ad Alan Sorrenti, i quali riportano i telespettatori in un passato nemmeno troppo lontano con canzoni che nel panorama musicale hanno grande valore, tra cui "Anima mia", "Figli delle stelle" e "Tu sei l'unica donna per me". Immensi classici che gli artisti, anche a distanza di anni, rendono molto bene sul palco, emozionando il pubblico in studio e a casa e portandosi a casa fragorosi applausi.

Quando tocca a Raf esibirsi nel famoso "Jukebox", una sorta di racconto della sua carriera tramite video ed esibizioni live dei suoi più grandi successi, l'incontro viene interrotto dall'edizione straordinaria del Tg1. In seguito la linea torna in studio e Carlo Conti parla di pace e di speranza perché in futuro le persone comprendano che la guerra non porta a nulla di buono. Intanto assistiamo anche alle gag di Maurizio Battista, sempre pronto a far ridere il pubblico puntando su argomenti che, bene o male, tutti conosciamo, mentre Giorgio Mastrota torna in veste di venditore di oggetti come fosse a una televendita e anche questa volta non delude le aspettative.

Il ricordo di Lucio Dalla

Infine, entra in scena anche il cantante Ron, che non solo propone le sue canzoni più celebri (come "Non abbiam bisogno di parole"), ma canta anche i brani di Lucio Dalla: "Piazza Grande" e "Attenti al lupo". Il cantante ricorda che "Il gigante e la bambina" racconta una storia vera di pedofilia e che un'intera strofa fu censurata proprio perché ai tempi non se ne poteva parlare. Poi il ricordo di Lucio Dalla: "Lui è ancora qui con noi, attenzione. Magari è nascosto da qualche parte e ci sta facendo uno scherzo. Quando andava a passeggiare per Bologna si fermava sempre a parlare con i senzatetto. Mi ricordo che una volta doveva andare da Agnelli, ma cominciò a dialogare con una di queste persone e alla fine rimase lì, rinunciando all'incontro. Questa è una cosa straordinaria".