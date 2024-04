I Migliori Anni, riassunto puntata 6 aprile: Fausto Leali senza microfono, Mastrota e le televendite

Durante la prima puntata della nuova edizione de I Migliori Anni, in onda su Rai1 sabato 6 aprile, Carlo Conti mostra diverse clip i cui eventi sono raccontati dalla voce fuori campo di Giancarlo Magalli e presenta molteplici ospiti di grande rilievo nel panorama musicale italiano e straniero, tra i quali Fausto Leali, Francesco Gabbani, Valeria Rossi, Wilma De Angelis, Patty Pravo e Amedeo Minghi. Sul palco anche Nile Rodgers (fondatore degli Chic), George Mccrae e Raymond Burns dei Damned, noto come Captain Sensible. Non mancano inoltre Giorgio Mastrota, pronto a ricordare le televendite televisive, e Carlo Verdone con la sua hit parade. Ma vediamo insieme i momenti salienti della prima puntata de I Migliori Anni.

Il riassunto della puntata del 6 aprile de I Migliori Anni 2024

Atteso dalla scorsa estate, quando si è tenuta la versione estiva del programma, I Migliori Anni torna a scaldare i cuori dei telespettatori, pronti a ricordare i celebri brani del passato che hanno fatto la storia della musica. E, diciamolo, lo show riesce bene nell'intento ed è certamente uno dei migliori che la Rai propone nel suo palinsesto, perché regala leggerezza ed emozioni, portandoci indietro nel tempo senza annoiare.

Carlo Verdone racconta i personaggi, le canzoni e gli oggetti che hanno segnato la sua vita, e lo fa divertendo il pubblico ma dilungandosi un po' troppo con i particolari, tanto che Carlo Conti, entrando in punta di piedi nella sua personale storia, è costretto a interrompere l'ospite, sempre usando maniere eleganti e permettendogli comunque di concludere il discorso velocizzando un po' il ritmo. Patty Pravo invece è protagonista di un medley in cui viene fuori tutta la sua eleganza e delicatezza, mentre Francesco Gabbani, oltre a esibirsi in alcuni suoi brani - tra questi, "Occidentali's Karma" e "Amen" (peccato non aver sentito anche "Spazio tempo") - racconta che il personaggio del suo cuore è la nonna Armanda, perché nonostante i problemi di salute non si è mai lamentata.

Fausto Leali senza microfono e Giorgio Mastrota vende

Un altro momento da ricordare è senza dubbio lo spazio dedicato a Wilma De Angelis, in procinto di compiere 94 anni il prossimo lunedì 9 aprile. La donna emoziona tutti con il suo spirito allegro e combattivo, cosa che riesce meno a Valeria Rossi, la cui performance sulle note di "Tre parole" lascia molto a desiderare, perché canta come se fosse svogliata. Raggiunge lo studio anche Fausto Leali (la giacca da lui indossata fa molto discutere sui social in quanto fuori moda) che entra in scena due volte: prima con "A Chi" e poi con "Io amo" e "Mi manchi" - inizialmente parte la base musicale dell'orchestra ma non può cantare perché non ha il microfono (infatti resta fermo ai margini del palco) e il conduttore lo fa notare agli addetti ("Va bene che ho detto che il bianco ha la voce da black, ma facciamola sentire"). Quando Conti gli chiede quale canzone di un altro artista vorrebbe cantare o consigliare ai giovani, Leali risponde: "L'Italiano" di Toto Cutugno, ricordando così il compianto artista.

Le emozioni rivivono anche con Amedeo Minghi e la sua "La vita mia", George McCrae ("Rock your baby"), Nile Rodgers ("Le freak" e "I want your love", tra gli altri), Syria ("Sei tu") e Captain Sensible ("Wot"). Inoltre, Giorgio Mastrota, "il re delle televendite", deve presentare alcuni oggetti d'altri tempi come fosse una televendita e ci riesce molto bene, ricevendo molti applausi dal pubblico per le spiccate doti comunicative. Largo spazio anche al comico Maurizio Battista, alle prese con due siparietti: uno dedicato ai cambiamenti portati dal tempo che passa (vengono citati il padel e lo SPID) e l'altro sulle punture che tanto terrorizzavano i bambini. Mentre Carlo Conti si scusa con "gli amici del Tg1" per i 10 minuti di ritardo accumulati nel corso della serata, la seconda volta Maurizio Battista entra dicendo "Ho iniziato il programma ieri e lo finisco dopodomani". Infine,