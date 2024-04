I Migliori Anni, Rosanna Fratello canta "Se t'amo t'amo" ed è subito Grande Fratello: "In playback ma elegante"

Durante la nuova puntata de "I Migliori Anni", il programma musicale condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1 sabato 27 aprile, la prima ospite della serata è Rosanna Fratello che si esibisce sulle note della canzone "Se t'amo t'amo", brano del 1982 tornato in auge grazie all'ultima edizione del "Grande Fratello" e più precisamente a Stefano Miele.

Rosanna Fratello dal Grande Fratello a I Migliori Anni

L'ex gieffina entra in scena con un completo fucsia molto elegante e sgargiante, tanto da essere paragonata dai telespettatori a una Winx, e sul palco si muove con grande classe, oltre ad essere accompagnata da un corpo di ballo la cui coreografia rende la performance ancora più viva, colorata ed energica - "Rosanna Fratello nella nuova versione dance del suo successo", scrive una persona sui social - ma qualcuno sembra non apprezzare molto l'esibizione. Un utente su "X" (ex Twitter) infatti fa notare: "Playback con la voce di 42 anni fa". La differenza di voce si nota soprattutto in seguito, quando l'artista è chiamata dal conduttore a intonare "Sono una donna, non sono una santa", con la Fratello che commenta: "Ma io non sono mai stata una santa, sono una birichina".

Se da una parte c'è chi si lamenta di ascoltare ancora una volta "Se t'amo t'amo", dopo mesi di Grande fratello in cui il brano ha regnato sovrano nel loft di Cinecittà come in studio da Alfonso Signorini tra balletti e performance (sempre in playback, almeno dal conduttore): "Dal Grande Fratello a I Migliori Anni con il pezzo riascoltato proprio nella casa del GF", oppure: "Stefano deve farsi dare le percentuali da Rosanna, è lui che ha fatto ritornare 'Se t'amo t'amo'"; dall'altra qualcuno ammira lo stile dell'artista, citando inoltre una "Big" di Sanremo 2024: "Una canzone stile Annalisa di oggi, ma con molta più eleganza".