I Migliori Anni, Simona Ventura svela: "Ho venduto l'abito da sposa", Conti è incredulo: "Cosa?"

Nell'ultima puntata de "I Migliori Anni", condotta da Carlo Conti in prima serata su Rai1 sabato 4 maggio, fa il suo ingresso in studio una delle più apprezzate conduttrici televisive degli ultimi anni. Stiamo parlando di Simona Ventura, pronta a convolare a nozze con il compagno Giovanni Terzi: la proposta di matrimonio, lo ricordiamo, è avvenuta per scelta dello scrittore a "Ballando con le Stelle". Con l'avvicinarsi del lieto evento - 6 luglio 2024 - la curiosità è tanta e infatti non mancano riferimenti ad esso durante la chiacchierata dei due conduttori nello spazio dedicato al "3 x 3", dove gli ospiti svelano 3 oggetti, 3 personaggi e 3 canzoni che hanno avuto grande importanza nella loro vita.

Simona Ventura e il vestito da sposa

Quando Simona Ventura inizia a raccontare i suoi "oggetti del cuore" si sofferma su una moto regalata a lei negli anni '80, dicendo di averla poi venduta, e proprio in questa occasione la conduttrice sorprende tutti con una dichiarazione inattesa: "Ho venduto anche l'abito da sposa". Carlo Conti è incredulo: "Come l'abito da sposa?" La sua espressione dice tutto, perché da ciò che l'ospite ha detto potrebbe sembrare che le nozze siano state annullate o rimandate, e invece lei tranquillizza tutti spiegando: "Ne avevo vinto uno". "Ah, l'hai vinto e poi venduto... Ti poteva servire", commenta il conduttore dopo il grande spavento. Ma la Ventura sottolinea: "Era nell'86. Forse non c'entravo nemmeno più".

La Hit Parade di Super Simo

Il primo oggetto citato da Simona Ventura è il gettone telefonico in quanto "simbolo di libertà negli anni '80": "Noi chiamavamo a casa, ma gli altri non potevano chiamare noi", dice. La prima canzone è invece "Super Superman", perché è stato il suo primo concerto a 15 anni. Il secondo oggetto è la moto Teneré, che andava di moda in quegli anni e "mi è stata regalata quando ho vinto il titolo di Miss Muretto ad Alassio". La conduttrice afferma di averla venduta perché "tanto non sapevo usarla e i miei genitori mi avevano trasmesso la paura per le moto", e poi ricorda di aver vinto anche il vestito da sposa di cui sopra.

La seconda canzone è "Strada facendo" di Claudio Baglioni, un brano tanto amato da Simona che inizia a cantarlo (stonata, ma ci piace per la sua spontaneità) a squarciagola, con Conti che afferma: "Tu e Paola siete così brave che dovreste venire a Tale e Quale". Perché questa canzone? "È stato l'inno della nostra generazione ed è da trasferite alle nuove, perché noi mordevamo la vita, ci rialzavamo sempre", esclama la diretta interessata prima di aggiungere: "Lo so che sono noiosa quando parlo di generazioni, anche i miei figli dicono che lo sono". L'ultimo oggetto è "un panino e un bicchiere di vino", come nella canzone "Felicità" di Al Bano e Romina.

Finalmente il primo personaggio: Giancarlo Magalli, perché "è stato il primo che mi ha dato un'opportunità in Rai. Grande riconoscenza per tutta la vita". Il secondo è Amadeus, in quanto "siamo rimasti amici nel tempo", mentre l'ultimo è Paolo Bonolis, che trova simpaticissimo: "Lo devo ringraziare per aver rinunciato al Festival di Sanremo, perché altrimenti io non lo avrei mai fatto. Non gliel'ho mai detto ma glielo dico adesso".