I migliori anni, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni

Nuovo appuntamento, tra musica e nostalgia, con "I migliori anni", lo show del sabato sera condotto da Carlo Conti. In onda oggi, sabato 27 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1, la quarta puntata stagionale vede alternarsi artisti nazionali e internazionali che, con le loro hit, hanno fatto da colonna sonora di molte vite.

I migliori anni: anticipazioni e ospiti del 27 aprile

Quarto appuntamento stagionale nella memoria di "I Migliori Anni", un varietà condotto da Carlo Conti capace di attraversare sei decenni di storia, una celebrazione delle emozioni e dei ricordi che hanno plasmato la nostra cultura, che si prefigge di incuriosire e affascinare anche i più giovani.

A fare la differenza sono i tanti cantanti, ospiti che prendono il pubblico per mano in questo viaggio nel tempo, eseguendo successi dei decenni passati. In questa nuova puntata si avvicendano in scena volti noti della musica italiana, come Marcella Bella, Gigliola Cinquetti Michele Zarrillo, Giuliano e i Notturni e gli Zero Assoluto.

Il palco dello show si apre anche ad alcuni importanti nomi del panorama musicale internazionale. Nel corso della serata vediamo l'inglese Eric Burdon, leggendario leader degli Animals e membro insignito della "Rock and Roll Hall of Fame"; lo scozzese Midge Ure, noto prima come frontman dei Visage e poi degli Ultravox, che con la sua voce e le sue melodie ha segnato un'epoca della musica elettronica; il cantautore americano Christopher Cross, plurivincitore di Grammy Awards; Lee John, frontman degli Imagination, celebre gruppo dance.

L'attore e regista teatrale e cinematografico Vincenzo Salemme condividerà la sua personale hit parade di personaggi, canzoni e oggetti che hanno influenzato la sua vita e la sua carriera artistica. Tornano poi gli spazi i due ospiti fissi dello show: Maurizio Battista, con la sua verve comico, farà ridere il pubblico ricordando vecchie abitudini ormai superate, e Giorgio Mastrota, che condurrà una frizzante parentesi dedicata agli oggetti, descrivendoli in modo insolito e ironico.

La "Future Box", una sorta di capsula del tempo, conserva i ricordi più preziosi degli ultimi 60 anni per le generazioni future, mentre un corpo di ballo, in abiti d'epoca, animerà le coreografie dei vari decenni. Il pubblico più giovane, attivamente coinvolto in studio, stabilirà un ponte tra passato e presente.

Dove vederlo in tv e in streaming (27 aprile 2024)

La nuova puntata di "I migliori anni" va onda oggi, 27 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV