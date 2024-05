I migliori anni, stasera in tv l'ultima puntata: ospiti e anticipazioni

La nuova edizione de "I migliori anni", lo show del sabato sera condotto da Carlo Conti si conclude oggi, sabato 4 maggio 2024, dalle 21.30 su Rai 1, con il quinto appuntamento stagionale. Ospiti internazionali e di casa nostra, musica e parole, rubriche e interazioni social: ecco cosa aspettarsi dal programma di questa sera.

I migliori anni: anticipazioni e ospiti del 4 maggio

Muovendosi come sempre tra il divertimento e la nostalgia, l'ultima puntata del 2024 de "I migliori anni" vedrà la presenza di grandi nomi della musica italiana: Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia saranno tra gli ospiti d'onore, insieme ai Camaleonti e a Memo Remigi, autentici pilastri della musica italiana. Spazio anche per i Neri per Caso con le loro canzoni a cappella e per il pop di Gatto Panceri. L'italo disco sarà rappresentato da Miko Mission e Daniel Sentacruz Ensemble, mentre i Califfi porteranno il loro inconfondibile beat.

La scena internazionae non sarà da meno. Tra gli ospiti internazionali di Carlo Conti spiccano il trio vocale americano degli Hues Corporation, noto per il celebre successo "Rock the Boat", e i Wang Chung, gruppo New Wave degli anni '80 con la hit internazionale "Dance Hall Days".

Ma "I migliori anni" non è solo musica: attraverso i "3 x 3", grandi interpreti dello spettacolo italiano come Simona Ventura e Giancarlo Magalli racconteranno la loro personale hit parade di personaggi, canzoni e oggetti che hanno segnato le loro vite.

Gli oggetti de "I Migliori Anni" diventeranno protagonisti grazie alla verve di Giorgio Mastrota, mentre un chorus di 30 ballerini e ballerine animerà le coreografie delle hit dei vari decenni con abbigliamenti d'epoca. Momenti divertenti saranno affidati a Maurizio Battista, con il suo sguardo esilarante su ciò che accadeva negli anni passati.

Da segnalare anche lo spazio dedicato alla "Future Box", una sorta di "capsula del tempo" che conterrà personaggi, oggetti e dischi che hanno segnato 60 anni di storia italiana e che dovranno essere tramandati alle future generazioni.

E parlando di giovani generazioni, "I migliori anni" non dimentica di coinvolgere attivamente i ragazzi presenti in studio, che con il loro inseparabile telefonino manderanno messaggi in diretta al programma, condividendo le loro impressioni e le loro meraviglie di fronte a tradizioni familiari e a ricordi del passato.

Per interagire con il programma è possibile inviare testi e video al numero Whatsapp 335.7597.411 o collegarsi alle pagine social ufficiali del programma. Non perdete l'ultimo appuntamento con "I Migliori Anni", disponibile anche su RaiPlay.

Dove vederlo in tv e in streaming (4 maggio 2024)

La nuova puntata di "I migliori anni" va onda oggi, 4 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

