"I ragazzi delle scorte – Ricordo tutto" dedicato a Claudio Traina, stasera in tv: le anticipazioni

Va in onda oggi, venerdì 19 luglio, dalle 21.20 su Rai 3 il quarto episodio della docuserie "I ragazzi delle scorte", una serie documentaristica in otto episodi che ha ricevuto il prestigioso premio nazionale “Paolo Borsellino”. Il progetto rende omaggio agli agenti delle scorte che persero la vita nei sanguinosi attentati mafiosi del 1992, accompagnando i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino fino alla morte.

I ragazzi delle scorte – Ricordo tutto, le anticipazioni

Il quarto episodio della docuserie "I ragazzi della scorta" ha come sottotitolo "Ricordo tutto" e va in onda su Rai 3 in occasione del 32° anniversario della strage di via D’Amelio. La puntata si concentra sulla figura dell'agente Claudio Traina. Nato a Palermo il 2 settembre 1965, ha seguito le orme del fratello Luciano entrando giovanissimo nella Polizia di Stato. Dopo aver completato la formazione presso la scuola di Polizia ad Alessandria e aver prestato servizio a Milano, tornò nella sua città natale dove, nel 1990, venne assegnato all'ufficio scorte della Questura di Palermo.

Il racconto si dipana attraverso le testimonianze dirette di Luciano Traina, fratello di Claudio, e di Giampaolo Blanda, agente della scorta del magistrato Paolo Borsellino. Essi narrano i drammatici 57 giorni che separarono la strage di Capaci da quella di via D’Amelio, offrendo una panoramica intima e toccante su quegli eventi attraverso gli occhi di Claudio Traina, un giovane palermitano dedito al suo lavoro.

Il 19 luglio 1992, Claudio Traina si trovava in via D’Amelio per un cambio turno richiesto da un collega quella stessa mattina. Quella fatidica domenica, Claudio e il fratello Luciano erano in barca quando la tranquillità fu brutalmente interrotta da un'esplosione assordante. Luciano Traina rievoca con dolore i momenti vissuti su quella barca, prima che il silenzio venisse spezzato per sempre dall'eco di quella tragica esplosione. Il boato rimbomba ancora nella mente di Luciano, così come in quella dei familiari e dei colleghi di tutte le vittime di via D’Amelio.

"I ragazzi delle scorte" si conferma come un doveroso tributo a coloro che hanno sacrificato la loro vita per la giustizia e la sicurezza del paese. Attraverso testimonianze commoventi e ricostruzioni dettagliate, la serie mantiene viva la memoria di questi eroi, sottolineando l'importanza del loro sacrificio e la durezza della lotta contro la mafia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (19 luglio)

"I ragazzi delle scorte - Ricordo tutto" va in onda venerdì 19 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

