I ribelli del weekend, il film stasera in tv: trama e cast

Va in onda oggi, 29 giugno, dalle 22.00 su Rai 1, il film di produzione tedesca "I ribelli del weekend". Adattamento cinematografico dell'autobiografia "Wir Wochenendrebellen" di Mirco von Juterczenka e di suo figlio autistico Jason, racconta le loro visite a vari stadi di calcio tedeschi come, alla ricerca di una squadra del cuore per il piccolo.

I ribelli del weekend: la trama

Jason, un bambino autistico di dieci anni, vive con i suoi genitori, Mirco e Fatime, e la sorellina Lucy a Haan, nel Nordreno-Westfalia. Mirco, supervisore di una catena di fast food, viaggia spesso per lavoro, lasciando Fatime a gestire da sola i figli. Jason, con le sue routine rigide e le crisi dovute al sovraccarico sensoriale, crea difficoltà sia a casa che a scuola. La preside suggerisce una scuola speciale, ma Jason ha una forte passione per l'astrofisica e l'ambientalismo. Mirco fa un patto con il figlio: il piccolo promette di non lasciarsi più provocare se il padre lo aiuterà a trovare una squadra di calcio del cuore: insieme visiteranno tutti i 56 club professionistici delle prime tre leghe tedesche nei weekend. Ogni fine settimana i due scelgono una squadra a caso, viaggiando in treno. Durante questi viaggi, Jason impara a gestire meglio gli stimoli esterni, selezionando la squadra del cuore secondo criteri rigidi: accessibilità, sostenibilità, assenza di tifosi nazisti e mascotte ridicole. Quando Mirco deve recarsi a Riga per lavoro, Jason vuole accompagnarlo nella speranza di trovare una squadra anche all'estero, ma in tale circostanza i due avranno uno screzio che potrebbe minare all'armonia familiare. Riusciranno padre e figlio a riconciliarsi? Il finale regalerà più di un insegnamento.

"I ribelli del weekend" racconta la storia leggermente romanzata della famiglia tedesco-albanese von Juterczenka. A Jason, nato nel 2005, fu diagnosticato l'autismo a quattro anni. Fin da piccolo, mostrò interesse per l'astronomia e le scienze naturali, impegnandosi anche nella protezione del clima. Nel 2011, papà e figlio iniziarono a visitare stadi di calcio tedeschi per trovare una squadra del cuore secondo i criteri di Jason. Mirco documentò queste esperienze in un blog e nel 2017pubblicarono il libro autobiografico di successo "Wir Wochenendrebellen". Il libro catturò l'attenzione dello sceneggiatore Richard Kropf, che ne vide il potenziale cinematografico. Mirco e Jason furono coinvolti nella realizzazione del film, insistendo sull'autenticità dei dialoghi e sulla rappresentazione realistica dell'autismo.

Il lungometraggio fu distribuito nei cinema locali il 28 settembre 2023

Diretto da Marc Rothemud e adattato da Richard Kropf, il cast del film è così formato (attori e rispettivi ruoli):

Florian David Fitz (Mirco)

Aylin Tezel (Fatime)

Cecilio Andresen (Jason)

Florina Siegel (Lucy)

Joachim Król (nonno Gerd)

Petra-Maria Cammin (Manuela)

Milena Dreißig (Miss Dr. Folke)

Leslie Malton (Mrs. Brinkhaus)

Tilo Nest (professor Reinhard Sieben)

Michaela Wiebusch (professoressa Schönwalder)

Dove vedere "I ribelli del weekend" in tv e in streaming

Il film "I ribelli del weekend" va in onda sabato 29 giugno 2024, a partire dalle 22.00 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

