"I soliti ignoti" passa sul Nove con Amadeus? Cosa si dice in Rai

Se il futuro di Amadeus proseguirà sul Nove com'è stato ufficialmente stabilito, meno certo si prospetta al momento quello de I soliti ignoti, format di punta della Rai in onda nella fascia preserale del primo canale e condotto fino a ora proprio dallo showman. Le ultime indiscrezioni riportate dal Foglio sostengono che "la Rai ha lasciato scadere l'opzione di rinnovo della seguitissima trasmissione, attorno alla quale girano milioni di euro, che ora potrebbe essere acquistata dal Nove". Secondo il quotidiano, dunque, la Nove sta trattando con Banijay, la casa di produzione che possiede il format'.

Stando ad Adnkronos, però, non ci sarebbe ancora nulla di definitivo e la partita sarebbe dunque aperta in casa Rai. In viale Mazzini, infatti, sarebbe invece già in programma un nuovo incontro con i vertici della scoietà per trattare proprio sulla trasmissione che non è ancora detto segui Amadeus sul canale del gruppo Discovery. Intanto Amadeus, nonostante sia ormai pacifico il suo addio alla Rai, resta al centro delle cronache per il duro scambio a distanza con il suo ex agente Lucio Presta che ha raccontato una versione dei fatti sulla fine del loro rapporto destinata a far discutere ancora.