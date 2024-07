Altro che "Identity", I Soliti Ignoti arriva sul Nove e cambia (di nuovo) titolo: ecco qual è

Da qualche mese non si parla d'altro che de "I Soliti Ignoti", il programma che andrà in onda sul Nove a partire dalla prossima stagione televisiva e vedrà alla conduzione Amadeus, nuovo volto di punta di Discovery dopo l'addio alla Rai. A tal proposito, ora è emersa una novità sul titolo ufficiale dello show, che inizialmente doveva essere "Identity", come quello del programma originale. Infatti, la società aveva acquistato i diritti direttamente dalla NBC, l'emittente statunitense che aveva ideato il format. Ma adesso qualcosa è cambiato e, pur non conoscendone i motivi, siamo venuti a conoscenza che la rete ha virato su un altro titolo. Scopriamolo insieme.

I Soliti Ignoti: qual è il nuovo titolo e cosa ci aspetta

"I Soliti Ignoti" ripartirà a settembre nella fascia oraria a cui siamo ormai abituati da anni, ovvero quella dell'access prime time, a meno che non cambi qualcosa nei prossimi mesi. Nella stagione 2024/2025, però, andrà in onda sul Nove e avrà un nuovo titolo, diverso da quello inizialmente confermato e sopra citato. "Chissà chi è" è stata la scelta di Discovery, anche se non conosciamo i motivi di questa variazione inattesa. Di certo un'attinenza tra il nome del game show e il suo contenuto c'è, a mancare, più che altro, è l'originalità e freschezza.

Per quanto riguarda il format in sé, le novità portate in studio negli ultimi anni appartengono alla Rai, e ciò significa che il Nove, nel caso volesse trovare soluzioni efficaci per rendere più accattivante il format tradizionale, dovrebbe contare solo sulla propria creatività per accontentare il pubblico di riferimento, ma allo stesso tempo crediamo che Discovery abbia le carte in regola per riuscirci benissimo. Al momento, però, non vi sono notizie ufficiali in merito a cambiamenti significativi, quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere più dettagli. Intanto ricordiamo che sul Nove Amadeus non condurrà solo "I Soliti Ignoti", ma anche altri format, tra cui "Suzuki Music Party" (una sorta di "Sanremo 2.0") e "La Corrida".