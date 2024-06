Ida Di Filippo, novità in vista dopo Casa a prima vista: "corteggiata" da Rai1, il retroscena

È una delle nuove star della tv italiana e il suo successo forse neanche se l'aspettava. Parliamo di Ida Di Filippo, agente immobiliare nel programma "Casa a prima vista" che è diventato un vero e proprio must del piccolo schermo. L'interesse intorno alla sua vita privata e anche allo show mese dopo mese è cresciuto e così sembrerebbe che Milly Carlucci le abbia messo gli occhi addosso.

Carlucci, inoltre, avrebbe una "vera e propria passione per il real estate. Investe i guadagni nel mattone ed è sempre attentissima a tutti i cambiamenti del mercato immobiliare", ha scritto il settimanale Oggi rivelando anche che "Casa a prima vista" sarebbe tra le sue trasmissioni preferite.

La conduttrice avrebbe iniziato a corteggiare Di Filippo "per la prossima edizione di Ballando con le stelle", ma al momento lei starebbe valutando "altre offerte che diverse reti e piattaforme le stanno servendo sul piatto d'argento". Chissà se con questa passione per l'immobiliare, Carlucci riuscirà ad ottenere il risultato sperato.

A casa a prima vista i clienti comprano davvero?

A rispondere finalmente all'annosa domanda è Ida Di Filippo, protagonista indiscussa del team di agenti milanesi. "A Casa a prima vista è tutto vero: sono veri gli acquirenti e sono vere le case. È ovvio però che gli acquirenti vedono solo tre case e dunque sono poche, ma chi è davvero interessato può acquistare". Insomma, la selezione è troppo limitata per poter pretendere che il cliente acquisti davvero. Questo non significa che nessuno ha comprato davvero, anzi: "In tanti hanno comprato ed è stato molto bello" prosegue Ida. Che confida anche un prosieguo della storia: "Noi agenti poi acquisiamo il cliente". E dunque sono poi gli stessi agenti a occuparsi della storia immobiliare della persona.

