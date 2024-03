"Le Iene presentano: Inside", stasera in tv: le anticipazioni della puntata

Lo spin-off de "Le iene" si addentra in un argomento importante e ostico: in onda oggi, giovedì 14 marzo 2024, a partire dalle 21.15 su Italia 1, "Le iene presentano: Inside" propone uno sepciale dal titolo "San Patrignano: inferno o paradiso?". Partendo dalla celebre comunità situata in provincia di Rimini, si raccontano storie di tossicodipendenza e di rinascita, le vicende di chi ha saputo ripartire da capo ma anche di coloro che sono stati sconfitti dalla tossicodipendenza.

Nella nuova puntata di "Le Iene presentano: Inside", intitolata "San Patrignano: inferno o paradiso?", viene offerto uno scenario molto ampio sul mondo della tossicodipendenza, attraverso un viaggio durato più di sei anni all'interno di una delle comunità di recupero più grandi al mondo: San Patrignano.

Fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli, la comunità di San Patrignano, rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano per il recupero dei tossicodipendenti. Situata a Coriano, in provincia di Rimini, questa struttura ha visto la luce con l'intento di fornire assistenza gratuita a chiunque ne avesse bisogno, senza distinzioni di nessun tipo. Nel corso degli anni, San Patrignano ha accolto un numero sempre crescente di ospiti, offrendo loro un percorso di recupero che ha incluso anche l'aspetto della formazione professionale. La comunità ha ricevuto importanti riconoscimenti, sia a livello nazionale che internazionale, e ha attirato l'attenzione di diverse personalità di spicco, tra cui anche due Presidenti della Repubblica italiana. Anche se la storia di San Patrignano non è priva di controversie: negli anni sono emerse polemiche e dibattiti riguardanti i metodi utilizzati all'interno della struttura, che hanno portato anche a processi giudiziari.

La iena Cizco e l'autore Angelo De Luca, ci pongono, nello speciale di questa sera, domande fondamentali: come si finisce schiavi della droga? Quali sono i passaggi per uscirne? E, soprattutto, come si fa a ritrovare una vita normale dopo un'esperienza così travolgente?

Per trovare delle risposte, ascolteremo le testimonianze toccanti di chi ha vissuto e sta vivendo questo percorso di recupero. Una di queste è quella di Karima, una donna coraggiosa che ha combattuto contro l'eroina, separandosi così dalle sue due figlie piccole. Oggi, Karima trova sostegno e solidarietà nel reparto lavanderia di San Patrignano, dove condivide le sue esperienze con altre compagne di viaggio.

Tra coloro che hanno affrontato l'insidiosa strada verso la guarigione dalla tossicodipendenza, troviamo Gabriele, che ha completato il suo percorso di recupero nel 2018 e ha confessato di temere la solitudine nel ritorno alla vita normale: oggi è felicemente impegnato con Lisa, che si è innamorata di lui dopo averlo visto in un servizio televisivo; e ascolteremo le storie di tanti altri giovani, impegnati con ottimismo verso un domani migliore.

Ma non tutte le storie possono vantare un lieto fine: per scandagliare al meglio l'argomento il programma di Italia 1 approfondisce anche le storie di coloro che hanno fatto scelte di autodistruzione: vicende esplorate nella propria crudezza, con protagonisti persone sconfitte da un male inesorabile.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (14 marzo)

La nuova puntata de “Le Iene presentano: Inside” va in onda oggi, giovedì 14 marzo 2024, a partire dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

