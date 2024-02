"Le Iene presentano: Inside", stasera in tv: le anticipazioni della puntata

Torna oggi, giovedì 15 febbraio 2024, dalle 21.20 su Italia 1 "Le iene presentano: Inside", programma che ha l'obiettivo di approfondire storie e argomenti già trattati all'interno del programma principale "Le Iene". Questo formato consente di esplorare a fondo argomenti complessi, offrendo al pubblico una prospettiva più approfondita e dettagliata sulle questioni trattate. Nella prima puntata della nuova edizione, verrà ripreso il caso di Serena Mollicone, l'adolescente uccisa ad Arce nel 2001.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni 15 febbraio 2024

Un crimine ancora avvolto dal mistero e non risolto: la iena Veronica Ruggeri torna sul delitto di Arce, uno dei casi di cronaca nera più dibattuti degli anni 2000, provando a fare un po' di ordine e a fornire materiale inedito per gettare luce su alcuni punti oscuri. La vicenda riguarda l'omicidio irrisolto di Serena Mollicone, avvenuto il 1º giugno 2001 ad Arce, in provincia di Frosinone. Serena, una ragazza diciottenne, scomparve quella mattina e il suo corpo fu ritrovato due giorni dopo, il 3 giugno, in una zona boschiva a Fontecupa, nel territorio di Fontana Liri.

La giovane frequentava l'ultimo anno del liceo socio-psico-pedagogico e suonava il clarinetto nella banda del paese. Era figlia di Guglielmo, un insegnante elementare, e aveva una sorella maggiore che viveva altrove. Quel giorno, Serena si recò all'ospedale per un esame e successivamente venne vista in piazza Umberto I, ma non fece più ritorno a casa. Le ricerche portarono al ritrovamento del suo corpo, che presentava segni di violenza.

Le indagini, condotte inizialmente dai Carabinieri e poi riprese dall'UACV della Polizia di Stato, portarono a diversi sviluppi. Vennero indagati vari soggetti, tra cui il carrozziere Carmine Belli e il carabiniere Santino Tuzi, che si suicidò prima di essere incriminato. Successivamente, nel mirino degli inquirenti finirono l'ex maresciallo Franco Mottola, sua moglie Annamaria e il figlio Marco.

Nel corso degli anni ci furono varie fasi processuali e nuove prove furono raccolte, tra cui la riesumazione del corpo di Serena nel 2016. Tuttavia, nel luglio 2022, la Corte di Assise di Cassino emise l'assoluzione di tutti gli imputati, incluso il maresciallo Mottola e la sua famiglia, per "non aver commesso il fatto". Gli altri due carabinieri coinvolti, Quatrale e Suprano, furono anch'essi assolti perché il fatto non sussisteva.

Nelle prossime settimane vedremo un’inchiesta su Cosa Nostra, un reportage sulla comunità di San Patrignano e uno speciale sul mondo del doping.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (15 febbraio)

La nuova puntata de “Le Iene presentano: Inside” va in onda oggi, giovedì 15 febbraio 2024, a partire dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è visibile anche (in live streaming e on demand) su Mediaset Infinity.

