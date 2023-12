"Le Iene presentano: Inside", stasera in tv: le anticipazioni della puntata

Oggi, giovedì 21 dicembre, a partire dalle 21.15 su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con "Le iene presentano: Inside" dal titolo "Un’altra verità per la strage di Erba", la nuova indagine firmata da Antonino Monteleone e Francesco Priano, integralmente dedicata alla Strage di Erba, omicidio multiplo perpetrato nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. Leggiamo le anticipazioni di questo speciale.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni della puntata del 21 dicembre

Avvenuta l'11 dicembre 2006, la "strage di Erba" ha segnato uno dei casi di cronaca nera più noti in Italia. Quattro vittime persero la vita in un'abitazione a Erba (Como): Youssef Marzouk, di soli 2 anni, sua madre Raffaella Castagna, la nonna Paola Galli, e Valeria Cherubini, vicina di casa. I responsabili dell'omicidio plurimo, Rosa Bazzi e Olindo Romano, furono condannati all'ergastolo basandosi su tre elementi chiave: la testimonianza di Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto, una macchia di sangue sull'auto di Romano e la confessione dei coniugi. La Cassazione respinse richieste di revisione, ma ora il procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, chiede una revisione del caso, sostenendo possibili errori giudiziari. Tarfusser solleva dubbi sulla testimonianza di Frigerio, suggerendo una memoria corrotta a causa del trauma. Inoltre, mette in discussione la macchia di sangue, suggerendo una possibile contaminazione, e le confessioni dei coniugi, suggerendo coercizione e circonvenzione. Il caso rimane controverso, con la difesa che contesta le prove e l'accusa che sostiene la coerenza degli elementi presentati durante il processo.

Nella nuova puntata di "Inside", Antonino Monteleone affronta nuovamente il caso, introducendo elementi inediti e mai portati alla luce fino a oggi. L'efferata vicenda si è consumata in poco più di quindici minuti, protraendosi per ben diciassette anni, fuori e dentro le aule di giustizia, rivela adesso dettagli che, esplorati da una prospettiva diversa, potrebbero alterarne il significato, restituendo una nuova verità. Scienziati, investigatori e giornalisti investigativi condividono le tesi e le conclusioni elaborate dall'inviato, frutto di anni di impegno e ricerca.

Nell'odierna puntata di "Inside", si ripercorrono gli avvenimenti, presentando una nuova prova mai emersa prima, frutto di un'analisi approfondita dei documenti da parte della trasmissione di Italia1; si ascoltano testimonianze inedite e si mettono in luce tutti gli elementi che potrebbero gettare dubbi sulla colpevolezza della coppia. Uno specifico approfondimento è dedicato alle piste alternative che, durante le indagini, non furono sufficientemente esplorate: dalla faida innescata da questioni di droga e denaro tra spacciatori albanesi in conflitto con i tunisini vicini ad Azouz Marzouk (marito di Raffaella e padre del piccolo Youssef) agli affari della 'Ndrangheta, l'organizzazione criminale calabrese che, negli anni del tragico evento, aveva estese ramificazioni anche nel territorio comasco. Infine, vengono presentate parti inedite e mai ascoltate delle interviste realizzate in carcere a Rosa e Olindo, insieme alle dichiarazioni di Azouz Marzouk.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (21 dicembre 2023)

La nuova puntata de “Le Iene presentano: Inside” va in onda oggi, giovedì 21 dicembre 2023, a partire dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

