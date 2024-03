"Le Iene presentano: Inside", stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Lo spin-off de "Le iene" va in onda oggi, giovedì 21 marzo 2024, a partire dalle 21.15 su Italia 1, con la sua ultima puntata stagionale. Al centro della serata de "Le iene presentano: Inside" c'è uno dei casi italiani di cronaca nera più dibattuti degli anni 2000: la strage di Erba. A distanza di tanto tempo è ancora viva la domanda: Olindo Romano e Rosa Bazzi sono gli indiscutibili colpevoli del massacro? Mentre i giudici della Corte d'Appello emetteranno la sentenza sulla richiesta di revisione, il programma di Italia 1 presenterà dettagli e testimonianze inedite.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni 21 marzo 2024

Avvenuta nel 2006, la strage di Erba è un crimine che ha segnato profondamente l'opinione pubblica e costò la vita a quattro persone: Raffaella Castagna, sua madre Paola Galli, Youssef Marzouk, suo giovane figlio e Valeria Cherubini, moglie di Mario Frigerio, un uomo che se la cavò con delle ferite. Due individui, Olindo Romano e Rosa Bazzi, furono condannati all'ergastolo per il tragico evento, dopo aver confessato, nel 2007, la loro responsabilità. Successivamente, a partire dal 2011, Azouz Marzouk, marito della Castagna e padre di Youssef, sostenenne l'innocenza di Romano e Bazzi. Le richieste di revisione hanno generato un'odissea giudiziaria, ancora in corso.

L'udienza tenutasi di recente presso la Corte d'Appello di Brescia per discutere le due richieste di revisione, avanzate sia dalla difesa dei condannati che dal sostituto procuratore di Milano, hanno portato i giudici, dopo aver ritenuto le richieste formalmente ammissibili, ad esaminare il merito della questione, valutando se le argomentazioni presentate siano sufficienti per aprire un processo di revisione. L'avvocato dello Stato è stato chiamato a intervenire in quanto la difesa solleva la questione di un presunto errore giudiziario commesso dallo Stato stesso. La decisione finale spetterà ai giudici della Corte d'Appello di Brescia.

Il 16 aprile 2024, è previsto che la rappresentanza legale di Rosa Bazzi e Olindo Romano interverrà per esporre argomentazioni in merito alla richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna all'ergastolo dei due coniugi per la tragica strage di Erba.

"Perché Rosa e Olindo possono essere assolti" è il titolo dell'inchiesta di questa sera, realizzata da Antonino Monteleone e Francesco Priano.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (21 marzo)

La nuova puntata de “Le Iene presentano: Inside” va in onda oggi, giovedì 21 marzo 2024, a partire dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV