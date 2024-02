"Le Iene presentano: Inside", stasera in tv: le anticipazioni della puntata

Oggi, giovedì 22 febbraio, l'appuntamento televisivo con "Le iene presentano: Inside", in onda a partire dalle 21.15 su Italia 1, propone un'inchiesta ricca di riflessioni in una puntata dal titolo "Noi siamo quello che mangiamo". Matteo Viviani e Riccardo Festinese hanno preparato un lungo e approfondito speciale sul mondo del cibo, dipendente da controverse strade intraprese dall'industria alimentare.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni 22 febbraio 2024

Tra i settori più lucrativi a livello globale, l'industria alimentare è l'argomento della nuova puntata di "Inside", spin-off dello show di Italia 1 "Le iene" che, settimana dopo settimana, approfondisce e aggiorna su argomenti già trattati, in passato, dalla trasmissione di Davide Parenti. Il tema si svela sotto una lente d'ingrandimento implacabile e presenta, ingombrante, una domanda alquanto complessa: cosa si cela veramente dietro le etichette dei prodotti che mettiamo nel nostro carrello della spesa e sulle nostre tavole?

Attraverso interviste ed esperienze di esperti del settore, l'inchiesta condotta da Matteo Viviani ci guida in un viaggio informativo e consapevole sulle nostre abitudini alimentari, invitandoci a riflettere sulle implicazioni delle nostre scelte e sulla responsabilità che abbiamo nel plasmare il futuro dell'industria alimentare.

Di certo viviamo in un'epoca in cui trovare cibo di qualità è diventato sempre più arduo, e spaventa pensare che è in costante aumento la presenza di pesticidi che contaminano molte delle nostre fonti alimentari. E cosa dire, poi, dell'etichetta "biologico" che si accompagna a un prezzi proibitivi per la maggior parte delle famiglie?

"Inside" ci suggerisce che l'informazione diventa la nostra arma più potente in questo scenario e risulta molto importante la capacità di educarci sul cibo che mettiamo nel nostro piatto, per poter fare scelte consapevoli che possano influenzare il mercato alimentare. La capacità di scelta dei cittadini può, di conseguenza, indirizzare le strategie industriali e determinare quali prodotti saranno presenti in futuro sugli scaffali.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (22 febbraio)

La nuova puntata de “Le Iene presentano: Inside” va in onda oggi, giovedì 22 febbraio 2024, a partire dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

