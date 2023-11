"Le Iene presentano: Inside", le anticipazioni della puntata di questa sera

Nuovo appuntamento con "Le iene presentano: Inside", spin-off dello storico programma di Italia 1, in onda oggi, 23 novembre 2023, dalle 21.20. Il programma di Davide Parenti tratta argomenti e storie precedentemente già affrontati da "Le iene", qui aggiornate, approfondite e descritte con ulteriori dettagli ed elementi inediti.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni della puntata del 23 novembre

Il titolo della terza puntata stagionale di "Le ienw presentano: Inside" è, semplicemente, “La Camorra”, raccontato da Giulio Golia e scritto da Francesca Di Stefano. Questo appuntamento offre testimonianze dirette delle persone che lottano, giorno dopo giorno e nonostante le minacce subite, in nome della giustizia, e contro quella malavita che ha inquinato in modo opprimente la nostra società. Ad accompagnare Giulio Golia in questo lungo viaggio, troviamo Roberto Saviano. Scrittore, giornalista e sceneggiatore, nel corso degli anni 2000 è diventato un simbolo della lotta alla camorra e vive, da ormai 17 anni, sotto scorta per aver denunciato molti lati oscuri della criminalità organizzata.

Nel corso della serata Roberto Saviano dichiara che il silenzio su questioni riguardanti la criminalità organizzata è un meccanismo omertoso che favorisce la crescita del fenomeno; parlare di questi argomenti è il modo per accendere una luce su quello che fa la criminalità organizzata, uno dei metodi che può impedirne la crescita. Inoltre, lo scrittore sostiene che il racconto antimafia non ha alcuna priorità e che se lo fa qualcuno che politicamente sgradito, viene cancellato. Roberto Saviano parla poi della sua esperienza di vivere sotto scorta: una vita rinchiusa, in cui non c’è mai la spontaneità di un gesto o un cambio di itinerario; non è un privilegio, dunque, ma una necessità per la sua sicurezza personale. Saviano parla a lungo di Napoli, e critica l’analisi superficiale della violenza minorile nella città. Secondo lui, il vero problema è la diffusione delle armi a Napoli, non la visione di programmi televisivi come "Gomorra", "Mare Fuori" o "Romanzo Criminale".

Durante il servizio ascoltiamo inoltre l'Onorevole Federico Cafiero de Raho, che ha portato avanti tante inchieste contro il clan dei Casalesi e del magistrato Catello Maresca, procuratore per dieci anni della DDA di Napoli che ha portato all’arresto il boss Giuseppe Zagaria. Racconti, aneddoti e le analisi in grado di fornire qualche risposta alle tante delicate domande che un argomento del genere pone a tutti noi.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (23 novembre 2023)

La nuova puntata de “Le Iene presentano: Inside” va in onda oggi, giovedì 23 novembre 2023, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, che ne propone la visione in live streaming e on demand.

Stasera e domani in TV