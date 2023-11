"Le Iene presentano: Inside", le anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, giovedì 30 novembre, a partire dalle 21.15 su Italia 1, è atteso un nuovo appuntamento con "Le iene presentano: Inside", il programma di Davide Parenti che promette di svelare nuovi dettagli e approfondimenti su argomenti precedentemente trattati dal celebre show "Le Iene". Questa sera si parla di Gisella Cardia, conosciuta come la veggente di Trevignano.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni della puntata del 30 novembre

Il quarto episodio stagionale de "Le iene presentano: Inside" è intitolato "Le verità nascoste della veggente di Trevignano" e sarà un ampio approfondimento nel mondo della signora Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, la veggente il cui nome è diventato noto a livello nazionale.

Sette mesi fa, "Le Iene" hanno iniziato a documentare la vita della donna, che per lungo tempo è stata al centro dell'attenzione mediatica. La signora Cardia ha aperto le porte di casa sua alle telecamere, rispondendo apertamente alle domande della iena Gaston Zama e conducendo il programma in esclusiva nei luoghi delle presunte apparizioni. Ha anche permesso ai reporter di conoscere i suoi fedelissimi e ha acconsentito a un'indagine più approfondita sulla sua statua miracolosa, con tanto di tac.

All'interno dell'odierna serata , uno degli aspetti più attesi sarà il test cruciale per comprendere la veridicità delle estasi di Gisella. Assimilabili a quelle dei veggenti di Medjugorje, che sono stati testati e analizzati per oltre quarant'anni, le estasi della veggente di Trevignano, che si manifestano puntualmente alle quindici del terzo giorno di ogni mese, saranno oggetto di una valutazione accurata. Il programma si propone di rispondere a una delle domande più dibattute: quale valore attribuire a questo fenomeno?

Ma cosa si nasconde dietro le quinte di questa vicenda? Lo speciale di Gaston Zama promette di svelare la verità nascosta attraverso i backstage girati nei mesi scorsi, mai trasmessi in precedenza. Saranno mostrati momenti intimi, conversazioni private e retroscena che gettano luce su ciò che va oltre la superficie di questo caso, dibattuto da diverse trasmissioni della nostra tv.

Riuscirà questo capitolo di "Inside" a gettare una nuova luce sulla veggente di Trevignano? Lascerà spazio a ulteriori domande e misteri irrisolti? Per rispondere a queste e a molte altre domande non resta che sintonizzarsi su Italia 1 questa sera.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (30 novembre 2023)

La nuova puntata de “Le Iene presentano: Inside” va in onda oggi, giovedì 30 novembre 2023, a partire dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

