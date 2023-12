"Le Iene presentano: Inside", le anticipazioni della puntata di questa sera

Va in onda oggi, giovedì 7 dicembre, a partire dalle 21.15 su Italia 1, un nuovo appuntamento con "Le iene presentano: Inside", il programma di Davide Parenti che racconta - con tanto di interviste e dettagli inediti - argomenti precedentemente già trattati dal celebre show "Le Iene". Al centro di questo appuntamento c'è la 'ndrangheta, una delle quattro mafie radicate sul territorio italiano.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni della puntata del 7 dicembre

Il quinto episodio de "Le iene presentano: Inside" ha come titolo “La ’Ndrangheta”, ed è realizzato da Giulio Golia, storica iena che, appena due settimane fa, ha raccontato la camorra, avvalendosi della guida di Roberto Saviano. L'odierno appuntamento si presenta come un viaggio-racconto scritto da Francesca Di Stefano, che offre uno sguardo approfondito sulla 'ndrangheta, una delle quattro mafie radicate sul territorio italiano. Attraverso le testimonianze esclusive di figure chiave come Antonio Nirta, noto come 'Due nasi', Giovanni Morabito, nipote del boss al 41bis Giuseppe Morabito, alias 'Tiradritto', e Jhon Jairo Velásquez Vásquez, soprannominato Popeye, braccio destro del narcotrafficante Pablo Escobar, l'inviato esplora le intricanti connessioni della ’Ndrangheta dall'Aspromonte al Sud America.

La puntata mette in luce alcune delle attività criminali dell'organizzazione, inclusi traffici di rifiuti tossici e radioattivi mescolati al cemento, che potrebbero aver causato una situazione simile alla Terra dei Fuochi in alcune regioni calabresi, con gravi conseguenze per l'ambiente marino. I residenti di Africo, città in provincia di Reggio Calabria, testimoniano l'elevato tasso di tumori nella loro comunità, evidenziando le preoccupazioni legate alla salute pubblica.

A tal proposito, un particolare focus viene dedicato alla vicenda dei cugini Squillacioti, i quali, durante una battuta di pesca, entrando in contatto con una palla di fango, hanno sviluppato una grave reazione pruriginosa. Entrambi hanno successivamente perso la vita a causa di una rara forma di leucemia mieloide, collegata all'alta esposizione alle radiazioni.

L'inchiesta approfondisce anche il ruolo della ’Ndrangheta come protagonista del narcotraffico e delle sue infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale. Tuttavia, viene sottolineato che la Calabria è anche un luogo di grandi bellezze e onestà, in cui la comunità lotta contro le influenze nefaste di organizzazioni criminali.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (7 dicembre 2023)

La nuova puntata de “Le Iene presentano: Inside” va in onda oggi, giovedì 7 dicembre 2023, a partire dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

