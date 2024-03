Il Borgo dei Borghi 2024, stasera in tv: anticipazioni e finalisti

Pasqua 2024 vedrà la proclamazione del "Borgo dei Borghi 2024". In onda oggi, 31 marzo su Rai 3, a partire dalle 20.55, lo spin-off di "Kilimangiaro", condotto come sempre da Camila Raznovich, presenterà i 20 borghi finalisti, selezionati nel corso degli ultimi mesi. Dopo la lunga carrellata, che ci mostra tante bellezze del nostro territorio, scopriremo il nome del Borgo vincitore.

Il Borgo dei Borghi 2024: anticipazioni e finalisti

"Il Borgo dei Borghi", il programma di Rai Cultura che da anni accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste del nostro Paese, giunge oggi, 31 marzo 2024, alla finale dell'undicesima edizione. Una occasione occasione per rivivere lo splendore fuori dal tempo di luoghi magici, ricchi di storia e autenticità, che spesso sfuggono alla conoscenza dei più.

Al timone della gara ci sarà Camila Raznovich, affiancata da una giuria di esperti composta dalla rinomata chef Isabella Potì, dalla campionessa olimpica Manuela di Centa e dal brillante matematico, logico e saggista Piergiorgio Odifreddi.

I venti borghi in competizione, uno per ogni regione italiana, sono stati presentati al pubblico all'interno del programma "Kilimangiaro" tra dicembre 2023 e marzo 2024, attraverso una serie di approfonditi e affascinanti servizi. Durante questo periodo, i telespettatori hanno avuto l'opportunità di votare il loro borgo preferito su RaiPlay.

Quest'anno, come sempre, le località aspiranti al prestigioso titolo di "Borgo dei Borghi" sono state selezionate per la loro straordinaria bellezza, l'architettura affascinante e la qualità della vita che offrono ai loro abitanti. Da nord a sud, da est a ovest, i cittadini orgogliosi delle loro terre si sono mobilitati con entusiasmo per condividere la storia e le tradizioni dei loro borghi storici.

L'annuncio del vincitore avverrà in una piazza del borgo stesso, dove i residenti, radunati con una scusa, assisteranno all'emozionante proclamazione. Ecco dunque i borghi in lizza per il titolo nell'undicesima edizione:

Arbatax (Sardegna)

Badolato (Calabria)

Caldes (Trentino Alto Adige)

Castelvetro di Modena (Emilia-Romagna)

Celle Ligure (Liguria)

Crecchio (Abruzzo)

Fontainemore (Valle d’Aosta)

Genga (Marche)

Grazie (Lombardia)

Guarene (Piemonte)

Isola del Liri (Lazio)

Leporano (Puglia),

Maratea (Basilicata)

Montesano sulla Marcellana (Campania)

Muggia (Friuli-Venezia Giulia)

Naro (Sicilia)

Peccioli (Toscana)

Petacciato (Molise)

Stroncone (Umbria)

Torreglia (Veneto)

Dove vederlo in tv e in streaming (31 marzo 2024)

La finale di "Kilimangiaro - "Il Borgo dei Borghi" va in onda su Rai 3 domenica 31 marzo 2024 a partire dalle 20.55. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

