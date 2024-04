Dove è stata girata "Il Clandestino"? Le location

La prima stagione della serie televisiva "Il Clandestino" va in onda, a partire da lunedì 8 aprile 2024, per sei prime serate, trasmesse dalle 21.30 su Rai 1. Addentriamoci nel cuore di questo progetto, calcando i luoghi che fanno da sfondo alla narrazione, ambientata in una Milano spesso inedita.

Il Clandestino: le location

La serie televisiva "Il Clandestino" segue Luca Travaglia, ex capo ispettore dell'antiterrorismo. L'uomo prende una drastica decisione dopo un tragico attentato che ha sconvolto la sua vita, portandogli via la sua compagna e privando di l'uso delle gambe uno dei suoi agenti più giovani. Incapace di perdonarsi per quanto accaduto, decide di abbandonare la sua carriera nella Polizia e di lasciare alle spalle Roma per rifugiarsi a Milano. Nella frenetica metropoli milanese, Travaglia cerca di trovare un nuovo equilibrio svolgendo il ruolo di buttafuori nelle discoteche, mentre trova rifugio in un modesto loft all'interno di un'officina meccanica gestita da Palitha, un determinato cingalese trasferitosi con la moglie in città. Luca si lancia in un'avventura imprevista, formando una strana coppia investigativa con Palitha e dando vita a una delle più stravaganti agenzie investigative di Milano.Attraverso le strade brulicanti della città, Luca Travaglia si ritrova ad esplorare una Milano diversa, ricca di culture, lingue e volti.

Le riprese de "Il Clandestino" si sono svolte in buona parte a Milano nel corso dell'inverno del 2023. Durante le riprese il cast e la troupe hanno dovuto dunque affrontare il freddo pungente dell'inverno milanese.

Se quella che vediamo è una città lombarda talvolta inedita, rappresentata con un "cuore noir", non possono mancare, tra le location, la maestosa piazza Duomo e la celebre galleria Vittorio Emanuele II. E, ancora, le vie dei Navigli e l'atmosfera della Darsena, che forniscono un funzionale sfondo per le peripezie Luca Travaglia. Bisogna inoltre menzionare, tra i luoghi utilizzati per le riprese, l'Università Statale di Milano, situata all'interno della storica Ca'Granda. Le scene in questione sono state realizzate nel suggestivo Cortile della legnaia.

In una dichiarazione rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Edoardo Leo ha dichiarato: "Milano è una città che conoscevo, ma che ho voluto vivere intensamente proprio come Luca: mentre giravamo, invece di stare in hotel ho preferito affittare una casa, mi sono mosso sempre a piedi, ho fatto vita solitaria. Milano ha più anime, che vengono fuori nella serie. E in questo sta tutto il suo fascino".

