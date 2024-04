Lunedì 8 aprile 2024, parte, in prima serata su Rai 1, una nuova serie dal titolo "Il Clandestino". Un noir metropolitano con venature comedy diretto da Rolando Ravello e interpretato da un cast capeggiato da Edoardo Leo. Ambientata in una Milano inedita che mette in risalto particolari sconosciuti ai più, la serie terrà compagnia il pubblico di Rai 1 per diverse settimane.

Il Clandestino: quante puntate sono e quando finisce

"Il Clandestino" segue le storia di Luca Travaglia, un ex ispettore capo dell'antiterrorismo che, a seguito di un tragico attentato che è costato la vita alla sua compagna, sconvolgendo nel profondo la sua esistenza e la sua carriera, decide di abbandonare la polizia e trasferirsi a Milano. Qui, lavorando come buttafuori nelle discoteche e vivendo in un monolocale vicino all'officina di Palitha, un cingalese, inizia a dedicarsi al servizio degli altri. I due fonderanno un'agenzia investigativa improvvisata. Attraverso le loro indagini, esploreranno una Milano multiculturale e variegata.

Diretta da Rolando Ravello, già apprezzato attore, e scritta da Ugo Ripamonti, Renato Sannio e Michele Pellegrini, la serie è interpretata da un ricco cast, che comprende: Edoardo Leo, Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto, Simone Colombari, Anna Dalton, Stefano Guerrieri, Simone Gandolfo, Sergio Pierattini, Jonis Bascir.

Scopriamo, adesso, di quante puntate è composta la prima stagione della serie e quando finisce. Il calendario è così composto:

Prima puntata - Primo e secondo episodio:

Seconda puntata -Terzo e quarto episodio:

Terza puntata - Quinto e sesto episodio:

Quarta puntata - Settimo e ottavo episodio

Quinta puntata - Nono e decimo episodio

Sesta puntata - Undicesimo e dodicesimo episodio

