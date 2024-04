Il Clandestino, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, lunedì 8 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1, una nuova serie dal titolo "Il Clandestino". Ambientata in una Milano lontana da come è abitualmente rappresentata, la serie è immersa in atmosfere tipicamente noir, pur sposando in più occasioni parentesi vicine alla commedia. Scopriamo, nel dettaglio, cosa accade nei primi due episodi.

Il Clandestino, anticipazioni prima puntata

Il primo episodio della serie ci fa conoscere il protagonista, Luca Travaglia, un ex ispettore capo dell'antiterrorismo, che ha abbandonato la polizia dopo un tragico attentato che ha portato alla morte della sua compagna. Dopo questo evento devastante, si trasferisce a Milano, dove vive in un modesto monolocale vicino all'officina di Palitha, un abile meccanico di origini cingalesi. Per tirare avanti, Travaglia lavora come buttafuori e, grazie all'aiuto del vicequestore Maganza, trova impiego come guardia del corpo per Carolina, una scrittrice milanese minacciata da un misterioso individuo. Una sera, mentre rientra a casa, Travaglia interviene per salvare Palitha da un giovane trapper, Samir, convinto che l'abbia derubato dell'auto. Durante le indagini sul presunto furto, Travaglia scopre un intricato affare che coinvolge un potente boss di via Padova. La sua abilità nel risolvere la situazione convince Palitha che aprire un'agenzia di investigazioni private potrebbe essere una mossa vincente.

Nel secondo episodio della serie, Palitha ha iniziato a promuovere attivamente l'agenzia "Il Clandestino". Sebbene Travaglia sia inizialmente scettico riguardo a questa iniziativa, si trova costretto ad accettare quando si rende conto di avere un urgente bisogno di soldi per saldare un debito. Il loro primo vero cliente è Adani, il proprietario di un'azienda di spedizioni, che richiede un'indagine sulla morte di uno dei suoi dipendenti durante una rapina. Ciò che sembrava inizialmente un caso di legittima difesa si rivela essere molto più complesso di quanto immaginato. Una volta risolto il caso, Luca continua a svolgere il ruolo di guardia del corpo per Carolina, accompagnandola durante le presentazioni del suo romanzo; ma nell'ombra qualcuno sta osservando la scrittrice.

Dove vederlo in tv e in streaming (8 aprile 2024)

La prima puntata de "Il Clandestino" va in onda lunedì 8 aprile 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV