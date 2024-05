Il Clandestino, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Quinta e penultima puntata de "Il Clandestino", serie televisiva di Rai 1 interpretata da Edoardo Leo. In onda oggi, 13 maggio, a partire dalle 21.30, i due episodi vedono un protagonista nuovamente in preda allo sconforto e ad ossessioni legate al suo passato; ma nuove indagini richiedono il suo intervento: il pericolo è dietro l'angolo.

Il Clandestino, anticipazioni quinta puntata

Il primo episodio della serata ha come titolo "La notte". Luca Travaglia è in preda ai sensi di colpa e si confronta con Sergio Bonetti. La decisione del protagonista è quella di interrompere le cure e, di conseguenza, ricade nel vortice dell'alcool. Il ricordo di Khadija lo perseguita incessantemente, legato soprattutto una frase che pare adesso risuonare come un avvertimento. In tutto ciò, Carolina gli ha chiesto di allontanarsi da lei, alimentando ulteriore sconforto. Anche se emotivamente provato, Luca accetta un nuovo incarico investigativo con Palitha: un ricco industriale gli chiede di risolvere il caso di uno spacciatore responsabile della morte per overdose del figlio, mettendo una cospicua taglia sulla sua testa. Mentre indaga nei locali e nelle discoteche del panorama notturno milanese, Travaglia si ritrova a scoprire di non essere l'unico sulle tracce del criminale.

Il secondo episodio della serata - e decimo stagionale - è "Il cingalese". Dopo essere stato ferito, Luca Travaglia viene ricoverato in ospedale. Ma Palitha non resta fermo e decide di indagare sullo stalker che tormenta Carolina, portando finalmente alla luce la verità. Per Travaglia si tratta di un duro colpo, e si sentirà tradito, proprio come accaduto con Khadija. Claudio Maganza cerca risposte sulla sparatoria, ma il confronto con Luca si trasforma in un ennesimo scontro. Il Questore, venuto a conoscenza del coinvolgimento di Travaglia nella sparatoria e nelle operazioni con le gang latine prende una drastica decisione: quella di emettere un foglio di via nei suoi confronti, intimandogli di lasciare Milano per sempre. Tutto sembra ormai perduto, ma Luca riceve la visita inaspettata di Carvelli, un vecchio contatto nei servizi segreti: le carte in tavola possono ancora cambiare.

Sceneggiata da Ugo Ripamonti, Renato Sannio e Michele Pellegrini e diretta da Rolando Ravello, la prima stagione de "Il clandestino" è interpretata da: Edoardo Leo (Luca Travaglia), Hassani Shapi (Palitha), Alice Arcuri (Carolina), Lavinia Longhi (Kadijha), Fausto Maria Sciarappa (Claudio Maganza), Mattia Mele (Sergio Bonetti), Michele Savoia (De Giglio).

Dove vederlo in tv e in streaming (13 maggio 2024)

La quinta puntata de "Il Clandestino" va in onda lunedì 13 maggio 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

