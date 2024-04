Il Clandestino, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Secondo appuntamento con "Il Clandestino", la serie di Rai 1 interpretata da Edoardo Leo e ambientata in una inedita Milano. In onda oggi, lunedì 15 aprile 2024, a partire dalle 21.30, i due nuovi episodi mettono il protagonista della serie, Luca Travaglia, di fronte a misteriosi casi e ad un passato personale che torna a galla.

Il Clandestino, anticipazioni seconda puntata

Il primo episodio della serata ha come titolo. "Intrighi e rivelazioni". Il protagonista, Luca Travaglia, si trova ancora una volta in una situazione difficile, sempre in cerca di fondi per estinguere un debito la cui origine è avvolta nel mistero. In un momento di vulnerabilità finanziaria, si trova ad accettare un incarico che lo costringe a mettere da parte i suoi principi etici. Una donna cinese si presenta nel suo ufficio chiedendo disperatamente un video capace di documentare il tradimento del suo presunto marito. Pur con qualche esitazione, Travaglia acconsente alla richiesta e fornisce il materiale richiesto. Ma la situazione prende una piega inattesa: il video finisce malauguratamente online, rivelando non solo l'identità dell'uomo tradito come un influente politico milanese, ma anche il fatto che la donna che lo aveva assunto non fosse sua moglie. Travaglia risentito per essere stato manipolato, decide di approfondire la questione, deciso a scoprire la verità dietro questa intricata rete di bugie e inganni.

Il secondo episodio della serata è "Moda, minacce e segreti nascosti". Carolina è una vecchia conoscenza di Luca, una presenza che fa parte del suo passato tormentato. Adesso torna alla carica e lo coinvolge in una nuova indagine, che si svolge durante la settimana della moda a Milano. Uno stilista di fama internazionale, amico di Carolina, chiede l'aiuto di Travaglia per proteggere una delle sue modelle arabe, minacciata da un fanatico dopo aver deciso di sfilare con l'hijab. Il protagonista si addentra nell'indagine, ma trascorre anche tanto tempo in compagnia di Carolina, trovando in lei una confidente a cui aprirsi riguardo ai suoi demoni interiori e alle sue incertezze, con la speranza di riconquistare fiducia nelle donne. A questo punto entra in ballo Bianca, la figlia adolescente di Carolina, che mette in guardia Luca riguardo alle reali intenzioni della madre. Ma non è tutto: Bonetti, amico del protagonista, prende una decisione inaspettata e dolorosa.

Dove vederlo in tv e in streaming (15 aprile 2024)

La seconda puntata de "Il Clandestino" va in onda lunedì 15 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

