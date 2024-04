Il Clandestino, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Terzo appuntamento - di un totale di sei - de "Il Clandestino", la serie di Rai 1 diretta da Rolando Ravello e interpretata da Edoardo Leo, ex ispettore capo dell'antiterrorismo impegnato in casi intricati. In onda oggi, lunedì 22 aprile 2024, a partire dalle 21.30, i due nuovi episodi vedono il protagonista alle prese con le storie di una comunità rom e di un giovane affiliato a una gang e in fuga dalle forze dell'ordine.

Il Clandestino, anticipazioni terza puntata

La serata si apre con un episodio dal titolo "Il processo", che ancora una volta segue Luca Travaglia, ex ispettore capo dell'antiterrorismo. Il protagonista si trova ad affrontare un caso estremamente complesso: due bambine di origine rom lo implorandolo di intervenire per aiutare il fratello maggiore. Quest'ultimo è sotto accusa da parte del tribunale del campo in cui vivono, poiché gli viene imputato di non aver fornito soccorso a un amico durante un furto, scatenando una catena di eventi che minacciano seriamente l'incolumità e il destino della loro famiglia.

Nel secondo episodio della serata (e sesto stagionale), dal titolo "Barrio Corvetto", Luca si trova coinvolto in un'altra intricata vicenda: quella di Santiago, un giovane affiliato a una gang, attualmente in fuga dalle autorità. Santiago è ricercato per il suo presunto coinvolgimento in una violenta rissa che ha provocato gravi ferite a un altro ragazzo. I genitori del giovane chiedono con disperazione l'aiuto di Luca, sperando che possa trovarlo prima della polizia. In particolare, la madre si rifiuta categoricamente di credere alla colpevolezza del figlio, aggiungendo un ulteriore livello di dramma e tensione alla situazione. Luca si adopera dunque per trovare una soluzione che possa evitare un tragico epilogo; e nel mentre continua a coltivare la sua relazione clandestina con Carolina.

Sceneggiata da Ugo Ripamonti, Renato Sannio e Michele Pellegrini e diretta da Rolando Ravello, la prima stagione de "Il clandestino" è interpretata da: Edoardo Leo (Luca Travaglia), Hassani Shapi (Palitha), Alice Arcuri (Carolina), Lavinia Longhi (Kadijha), Fausto Maria Sciarappa (Claudio Maganza), Mattia Mele (Sergio Bonetti), Michele Savoia (De Giglio).

Dove vederlo in tv e in streaming (22 aprile 2024)

La terza puntata de "Il Clandestino" va in onda lunedì 22 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV