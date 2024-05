Il Clandestino, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Prevista inizialmente per lo scorso martedì, la quarta puntata della serie tv "Il Clandestino", va in onda oggi, 6 maggio, dalle 21.30 su Rai 1. Interpretata da Edoardo Leo, la prima stagione della serie diretta da Rolando Ravello è composta da un totale di sei puntate: gli ultimi due appuntamenti sono fissati per lunedì 13 e martedì 14 maggio.

Il Clandestino, anticipazioni quarta puntata

Nel primo episodio della serata, intitolato "La ragazza scomparsa", il protagonista Luca Travaglia si addentra nel mistero di una giovane scomparsa, la quale sembra essere coinvolta in un legame amoroso con un professore universitario. Durante le indagini,emergono intricati intrecci di segreti e verità nascoste e il caso si rivela più complesso di quanto inizialmente immaginato. Nel frattempo, la relazione tra Luca e Carolina continua ad andare felicemente avanti, anche se i due sono costretti a mantenere il loro legame nascosto, facendo così diventare il monolocale di Travaglia il loro rifugio segreto. Qui, Carolina fa la conoscenza di Gedara, la moglie di Palitha, e stabilisce con lei un rapporto amichevole.



Nell'episodio successivo, l'ottavo stagionale, dal titolo "Il cielo sopra Lambrate", Travaglia e Palitha si trovano a dover risolvere il caso di un muratore scomparso, il quale ha lasciato la propria abitazione per recarsi al cantiere senza più fare ritorno. La moglie, temendo il peggio, chiede ai due investigatori di rintracciarlo: gli investigatori decidono di infiltrarsi sotto mentite spoglie nei cantieri di Milano per cercare indizi utili alla risoluzione del caso. Nel mentre, Carolina riceve una elettrizzante notizia: il suo romanzo riceve un riconoscimento importante, e decide di portare Luca come suo accompagnatore. A complicare le cose ci si mette il ritorno improvviso del marito dalla Belgio che genera caos: l'uomo accusa Carolina di tradimento e le ordina di porre fine immediatamente alla sua storia con Luca per salvaguardare la sua immagine pubblica.

Sceneggiata da Ugo Ripamonti, Renato Sannio e Michele Pellegrini e diretta da Rolando Ravello, la prima stagione de "Il clandestino" è interpretata da: Edoardo Leo (Luca Travaglia), Hassani Shapi (Palitha), Alice Arcuri (Carolina), Lavinia Longhi (Kadijha), Fausto Maria Sciarappa (Claudio Maganza), Mattia Mele (Sergio Bonetti), Michele Savoia (De Giglio).

Dove vederlo in tv e in streaming (4 maggio 2024)

La quarta puntata de "Il Clandestino" va in onda lunedì 4 maggio 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

