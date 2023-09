"Il Collegio 8": le anticipazioni della nuova stagione e tutte le novità

Al via oggi, 24 settembre 2023, dalle 21.20 su Rai 2, l'ottava edizione del docu-reality "Il collegio". Narrata da Stefano De Martino, la stagione è ambientata nel 2001 e presenta molte novità. Dai professori agli studenti, dalle masterclass agli argomenti principali: ecco cosa ci propongono le nuove puntate del programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia.

Il collegio 8: le anticipazioni e le novità

Per scoprire tutto sugli studenti: "Il Collegio 8", il cast completo: chi sono gli studenti

La nuova edizione de "Il Collegio", è ambientata nel 2001, l'anno più vicino ai giorni attuali fin dall'inizio del format. Come voce conduttrice troviamo Stefano De Martino, che succede a Nino Frassica (che aveva a sua volta sotituito la voce storica Giancarlo Magalli), come narratore della vita quotidiana dei 23 protagonisti. Il Collegio 2001 seguirà la struttura di un vero college americano, offrendo due percorsi diversi: uno incentrato sull'arte e l'approccio creativo e l'altro sulle lingue più parlate al mondo, come l'inglese, lo spagnolo e il cinese. La tecnologia farà il suo ingresso, con l'uso di telefoni cellulari con carta prepagata, professori che utilizzano cellulari dell'epoca e una sala computer con Internet a 56k.

La struttura che fa da cornice alle giornate dei ragazzi è quella del Collegio San Francesco a Lodi (erede del Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni): qui gli studenti devono impegnarsi per guadagnare i crediti necessari per ottenere una Borsa di studio per un periodo di formazione negli Stati Uniti.

Se l'edizione dello scorso anno è partita dopo la metà di ottobre, questa ha inizio il 24 settembre per poi concludersi il 29 ottobre. Altre novità stagionale sono le "masterclass", presiedute da docenti d'eccezione appartenenti al mondo della cultura, dello spettacolo e della musica: Antonio Orefice, Leo Gassmann, Joe Bastianich, Raimondo Todaro e BarbaScura X.

Il programma tocca alcuni eventi fondamentali del 2001: l'attentato alle Torri Gemelle, innanzitutto, la crescente importanza dei telefoni cellulari e l'aumento dell'uso di Internet. Grande spazio al tema della globalizzazione e menzioni varie per argomenti più leggeri: il ritorno di Fiorello in tv, il successo della fiction "Don Matteo", la vittoria di Elisa al Festival di Sanremo, la consacrazione definitiva di Francesco Totti nel calcio italiano.

Ne "Il collegio 8" ritroviamo il Preside Paolo Bosisio e lo storico Professor Andrea Maggi. Attesissima la professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, di ritorno dopo un anno di stop. Ma c'è curiosità anche di rivedere Annamaria Petolicchio, di storia e geografia; Alessandro Carnevale, Prof di arte; David Wayne Callahan, per le lezioni di inglese.

Tra le new entry si segnalano: l’insegnante di cinese Sha Zhu; quella di spagnolo Patricia Mabel Saconi; il direttore artistico Pietro Pignatelli; l’insegnante di educazione fisica Laura Serena. Come sorveglianti rivediamo Lucia Gravante e Matteo Caremoli, più il bidello Enzo Marcelli.

Per scoprire tutto sugli studenti: "Il Collegio 8", il cast completo: chi sono gli studenti

Dove vedere Il collegio 8 in tv e in streaming

La prima puntata stagionale de “Il collegio” va in onda domenica 24 settembre 2023 dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi del programma sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.