Il Collegio 8, questa sera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

La scorsa puntata è stata segnata dall'esame di sbarramento, originariamente concepito per gli alunni in difficoltà, ma poi esteso a tutti gli studenti, grazie a un episodio che li ha visti entrare nell'ufficio del Preside senza autorizzazione. L'aria può adesso finalmente distendersi: è giunto il momento di concedersi un rigenerante relax (e divertimento) con l'attesa gita scolastica. A salire in cattedra è il professor Andrea Maggi, insegnante di Lettere, che incoraggerà gli studenti a esplorare il mondo attraverso la lettura ad alta voce, di temi da lui scritti. A mettersi in evidenza sarà Cristopher Parolin, studente dell'indirizzo artistico, che parlerà anche, in modo emozionante, della perdita del padre.

La gita non sarà solo un'opportunità per l'arricchimento culturale, ma anche per immergersi nella bellezza della natura, attraverso gite in bicicletta in mezzo al verde e rilassanti passeggiate tra la natura. Come sempre, la gita di classe rappresenterà inoltre un'opportunità per rafforzare legami, condividendo esperienze di vita ed idee proiettate al futuro.

Ma questo non è l'unico atteso momento della serata. Ad arricchire l'odierno appuntamento con "Il Collegio" troviamo la sorprendente visita di Joe Bastianich. Dopo aver messo in atto una raccolta di crediti per una borsa di studio tramite un progetto di gruppo, gli studenti avranno il piacere di incontrare l'imprenditore statunitense, giudice di Masterchef e musicista. Joe Bastianich si esibirà con la chitarra e condividerà preziosi consigli con tutti gli allievi rendendo la loro esperienza ancora più ricca.