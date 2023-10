Il Collegio 8, questa sera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

L'appuntamento con la seconda puntata dell'ottava edizione de "Il collegio" è fissato per oggi, domenica 1° ottobre, dalle 21.00 su Rai 2. Il docu-reality, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, quest'anno ci fa rivivere l'atmosfera del lontano (ma non troppo) 2001, in assoluto l'anno più vicino ai giorni attuali fin dall'inizio del format.

Il collegio 8: anticipazioni seconda puntata

La voce di Stefano De Martino ci conduce per la seconda settimana nel Collegio San Francesco a Lodi. La tecnologia irrompe nel docu-reality di Rai 2, sebbene non aggiornata ai giorni nostri. Mentre entrano in scena gli eventi che hanno segnato l'anno di riferimento - ovviamente a partire dalla tragedia degli attentati dell'11 settembre 2001 - esplodono tensioni, inquietudini e imprevisti.

Nel corso dell' odierno episodio, giunge finalmente il momento del taglio dei capelli, dedito a conferire ai collegiali un aspetto curato, sobrio e distinto. Inutile dire che, fra i collegiali, emergeranno delle proteste: non tutti saranno pronti ad accettare la loro nuova immagine, al punto che bisognerà ricorrere addirittura alla presenza del Preside.

Ma le insofferenze non finiscono qui: alcuni ragazzi paleseranno un impegno molto scarso, provocando le aspre critiche da parte di coloro che, invece, dando quotidianamente il massimo, ambiscono alla vittoria impegnandosi al massimo nelle prove da affrontare.

A tal proposito, le prove di gruppo continuano a essere un elemento fondamentale per ottenere i crediti necessari al conseguimento della borsa di studio destinata allo studente più meritevole. Ricordiamo che - novità di questa ottava edizione del programma - al termine della graduatoria finale colui o colei avrà ottenuto la migliore media di voti e i crediti individuali più elevati, avrà l'opportunità di trascorrere un semestre di formazione negli Stati Uniti, presso strutture di eccellenza, che contribuiranno in modo significativo alla loro crescita personale.

I collegiali avranno inoltre l'opportunità di utilizzare i cellulari. Ma sarà davvero un vantaggio così grande? A spiazzare sarà la qualità dei telefonini, rigorosamente datati 2001, e dunque sprovvisti delle innumerevoli innovazioni introdotte dalla tecnologia negli ultimi 22 anni.

Dove vedere Il collegio 8 in tv e in streaming

La seconda puntata stagionale de “Il collegio” va in onda domenica 1° ottobre 2023 dalle 21.00 su Rai 2. Gli episodi del programma sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.