Il Collegio 8, questa sera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Oggi, 8 ottobre 2023, dalle 21.00 su Rai 2, torna l'appuntamento domenicale de "Il collegio", in onda con la terza puntata della terza stagione. Realizzato in collaborazione con Banijay Italia, è ambientato nel 2001, un anno che ci porta più vicino ai giorni attuali rispetto a qualsiasi altra edizione precedente del celebre docu-reality.

Il collegio 8: anticipazioni terza puntata

Anche questa settimana la voce di Stefano De Martino (che ha sostituito Nino Frassica) ci ci guida nel cuore del Collegio San Francesco a Lodi. Ambientato nell'anno 2001, il docu-reality di Rai 2, mette in scena un anno che molti di noi ricordano bene: ma è curioso constatare come, nel giro di soli 22 anni, tante cose sono cambiate, quantomeno in ambito tecnologico.

Sono diverse le sorprese in serbo per i giovani collegiali, che dovranno affrontare nuove sfide e cambiamenti significativi. L'equilibrio all'interno della comunità sarà messo alla prova con l'arrivo di una nuova compagna, destinata a scuotere gli animi e a creare nuove dinamiche all'interno del gruppo. Nel frattempo, due insegnanti d'eccezione prenderanno parte all'avventura, portando con sé le loro competenze speciali: Barbascura X guiderà gli studenti attraverso le complesse lezioni di chimica, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra per ottenere i crediti necessari per ottenere la borsa di studio. Allo stesso modo, Leo Gassman si concentrerà sull'arte del canto e sulla presenza scenica, fornendo un contributo fondamentale per la preparazione alla rappresentazione teatrale di fine anno.

Nel mentre, all'interno del collegio, si svilupperanno relazioni sentimentali complesse e piccole scorribande che faranno storcere il naso al Preside. Giunti al giro di boa dell'anno scolastico, i collegiali saranno sottoposti a un esame cruciale, un banco di prova che rivelerà chi di loro ha veramente la determinazione necessaria per proseguire fino a raggiungere il tanto ambito diploma.

"Il Collegio", una produzione realizzata in stretta collaborazione con Banijay Italia, si basa sul format internazionale "Le Pensionnat - That'll teach'em", di cui la Rai ha acquisito i diritti. Il programma è un programma di Magda Geronimo, scritto da un team che comprende Marco Cappellini, Barbara Ferrando, Glenda Manzi, Veronica Pennacchio, Veronica Rossi, Alessandro Saitta, Elia Stabellini, e Alessandro Tassone.

Dove vedere Il collegio 8 in tv e in streaming

La terza puntata stagionale de “Il collegio” va in onda domenica 8 ottobre 2023 dalle 21.00 su Rai 2. Gli episodi del programma sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.