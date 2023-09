Il Collegio 2023, arrivano i vip: tra i concorrenti le figlie di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi

Sembrerebbero essere ben due le 'figlie di' che parteciperanno alla nuova edizione de Il Collegio, il programma Rai che quest'anno catapulterà nei primi anni 2000 i giovani concorrenti. Chi sono i genitori di queste ragazzine vip? Si tratta di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi.

Chi sono le figlie di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi

Si chiama Carmelina Iannoni, la figlia di Di Pietro, e nel video di presentazione, nonostante sia il suo primo lavoro televisivo, mostra già una sicurezza invidiabile. "Ciao, sono Carmelina, ho 14 anni e mi impegno moltissimo a scuola. Ho la media del 7 e sono bravissima in matematica. Dentro sono molto dolce, emotiva e simpatica, però ho un carattere molto forte e se qualcuno mi fa arrabbiare, divento una bestia. Mia madre è Carmen Di Pietro, per chi non lo sapesse. È una showgirl, ha fatto molti reality". Ovviamente Carmen non poteva perdersi l'occasione di partecipare al video e così ha colto l'occasione per parlare di come si comporti la figlia a casa: "Carmelina è una ragazza intelligente, volenterosa, però vorrei che facesse di più i servizi di casa, tipo spolverare, passare l’aspirapolvere, fare la lavatrice. Non sa fare niente. A volte mi fa arrabbiare perché le do dei consigli da mamma e lei non li accetta". A completare poi il quadretto familiare anche il fratello Alessandro, ormai volto noto al grande pubblico per aver partecipato in coppia con la mamma all'Isola dei Famosi (su RaiPlay è possibile vedere il video di presentazione di Carmelina).

Per la figlia di Matilde Brandi, Aurora Costantini, la situazione, al momento invece è un po' diversa: la ragazzina compare in uno dei video dei provini condivisi sui social del programma, ma non sul sito della Rai dov'è possibile trovare la presentazione dei 23 partecipanti. Forse la ragazza è stata esclusa? Forse il suo video deve essere ancora caricato? Scopriremo maggiori dettagli nei prossimi giorni...