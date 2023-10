Il contadino cerca moglie 2023, da stasera in tv: le anticipazioni

Inizia oggi, lunedì 30 ottobre 2023, dalle 21.25 sul canale Nove, “Il contadino cerca moglie 7”. Per il terzo anno di fila, Gabriele Corsi guida il programma televisivo dedicato ai cuori solitari di campagna in cerca dell'amore vero. I candidati a fare breccia nel loro cuore sono persone pronte a scambiare la frenetica vita cittadina per una prospettiva di esistenza più semplice in un contesto rurale. Scopriamo, si seguito, anche la maggiore novità di questa nuova edizione.

Il contadino cerca moglie 2023, le anticipazioni

Quattro uomini e una donna provenienti da diverse regioni d'Italia si preparano a cercare un compagno disposto a scambiare la vita frenetica della città per la tranquillità della campagna nella nuova stagione del docu-reality "Il contadino cerca moglie". Il conduttore Gabriele Corsi è incaricato di raccontare le storie di questi cinque contadini mentre cercano l'amore. I cinque selezionati devono convincere i loro pretendenti ad adottare un nuovo stile di vita, ma chi sono i protagonisti della settima edizione del programma? Conosciamoli meglio.

Davide, 28 anni di Buglio in Monte (provincia di Sondrio)

Filippo, 31 anni di Rosignano Marittimo (provincia di Livorno)

Gianluca 28 anni di Nervesa della Battaglia (provincia di Treviso)

Giulia, 29 anni di San Pietro ad Lacum (provincia di Teramo)

Roberto 45 anni di Quinzano D’Oglio (provincia di Brescia)

Nelle prime due puntate ogni contadino conoscerà nella propria fattoria i corteggiatori: si tratta di “primi incontri” vissuti singolarmente, che permetteranno loro di scegliere i pretendenti da far rimanere e con cui condividere la loro quotidianità. A partire dalla terza puntata, la narrazione seguirà parallelamente la vita nelle cinque fattorie, e sarà pienamente calata nel vivere quotidiano di campagna, dove sarà obbligatoria un'adeguata adattabilità dei corteggiatori, tra mansioni ben precise, discussioni tra pretendenti e momenti romantici.

La nuova edizione de "Il contadino cerca moglie" è composta da un totale di otto puntate, trasmesse nel corso di altrettante prime serate. Nel corso dell'ultimo appuntamento, previsto per il 18 dicembre, i contadini faranno le loro scelte definitive, decidendo chi, tra i pretendenti, vorrebbero nella loro campagna. Dal canto loro i corteggiatori dovranno capire capire la propria propensione nel cambiare radicalmente stile di vita, accettando o meno di essere i prescelti.

Dove vedere Il contadino cerca moglie (dal 30 ottobre)

La prima puntata de "Il contadino cerca moglie 2023" va in onda lunedì 30 ottobre dalle ore 21.25 su Nove e live streaming sul sito ufficiale del canale. Il programma è inoltre disponibile on demand su Discovery+, per gli abbonati al servizio. Le puntate vanno in onda in replica sul canale Nove il mercoledì alle 23:25.

