Il giorno più bello, il film con Luca e Paolo stasera in tv: trama e cast

Rai 1 propone oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 ilm film in prima visione tv "Il giorno più bello", del 2021. Remake di una pellicola francese, e interpretato da un cast capeggiato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, "Il giorno più bello" è una commedia corale, dai molti equivoci e paradossi. Leggiamo ulteriori notizie su questo lavoro.

"Il giorno più bello": trama e cast del film

"Il giorno più bello" è il nome di un'agenzia che organizza matrimoni. Il wedding planner Aurelio è il titolare della ditta, ereditata dal padre, e deve adesso concentrarsi sulle nozze della figlia del dottor Musso. Non si tratta di un matrimonio come altri, dato che Aurelio ha intenzione di cedere la sua ditta proprio a Musso. Una catena di eventi metterà in crisi il piano: innanzitutto il rapporto sentimentale tra Aurelio e una sua dipendente, Serena, moglie di un suo amico, il fotografo Giorgio. La donna non riesce a confessare al marito di essere innamorata di un altro, ma caso vuole che Giorgio debba lavorare al servizio fotografico della figlia di Musso. La girandola di eventi coinvolge anche altri personaggi, come il cantante Billy, che lavora ai matrimoni e che ha avuto una relazione con la futura sposa: inutile dire che adesso vorrebbe riconquistarla; lo sposo, Pier è probabilmente gay e ha preparato per l'evento una coreografia di fuochi d'artificio molto particolare; Adele, una factotum, è discretamente svitata e abusa di psicofarmaci. Le premesse non sono quelle ideali e infatti imprevisti e guai sono dietro l'angolo.

Il regista Andrea Zalone è un esordiente, ma in molti lo hanno visto in tv come spalla di Maurizio Crozza. Per "Il giorno più bello" adatta, insieme all'esperto Fabio Bonifacci, la pellicola francese del 2017 "C'est la vie - Prendila come viene", di Olivier Nakache e Éric Toledano e interpretata da volti noti del cinema transalpino, come Jean-Pierre Bacri: Max Angély e Gilles Lellouche. Distribuito nelle sale italiane dal 9 giugno 2022, "Il giorno più bello" è una commedia degli equivoci che si avvale di un ritmo sostenuto, arricchita qua e là da satira sociale e un pizzico di cinismo.

Il ricco cast di interpreti è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Luca Bizzarri (Giorgio)

Paolo Kessisoglu (Aurelio)

Violante Placido (Adele)

Valeria Bilello (Serena)

Lodovico Guenzi (Billy)

Fiammetta Cicogna (Chiara)

Massimo De Lorenzo (Camillo)

Riccardo Lombardo (Tiziano)

Alessandro Fullin (Amaranta Paternò)

Carlo Buccirosso (dottor Musso)

Stefano De Martino (Pier)

Orsetta De Rossi (madre di Pier)

Tullia Pagano (Diana)

Gabriele Graham Gasco (Nico)

Dove vedere “Il giorno più bello” in tv e in streaming (6 dicembre 2023)

Il film "Il giorno più bello" va in onda su Rai 1 oggi, 6 dicembre 2023, a partire dalle 21.20. Il film è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre l'opportunità di guardarlo sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV