Il giro del mondo in 80 giorni, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio facciamo la conoscenza di Phileas Fogg, un uomo abitudinario che trascorre le giornate al Reform Club leggendo il giornale e mangiando lo stesso pasto. Qui legge un articolo di Abigail Fix Fortescue su come una nuova ferrovia in India ora consenta di viaggiare intorno al mondo in 80 giorni. Il suo rivale Nyle Bellamy lo spinge a dichiarare che intraprenderà questo viaggio, scommettendo 20.000 sterline che tornerà entro la vigilia di Natale. Insieme al servitore francese Jean Passepartout, intraprende il viaggio in Francia seguito da Abigail, la giornalista. che vuole riferire dei suoi viaggi al giornale di suo padre. In Francia, pur non potendo salire sul treno per Torino, Fogg sventa inavvertitamente un attentato da parte dei ribelli della Comune di Parigi guidati dal fratello di Passepartout nei confronti del presidente francese, Adolphe Thiers ed è costretto a fuggire con i suoi compagni su una mongolfiera.

Nel secondo episodio della miniserie, dopo aver attraversato le Alpi in mongolfiera, Fogg e il suo gruppo atterrano vicino a Firenze e fermano un treno diretto a Brindisi per prendere una nave per l'Egitto. Durante il tragitto il protagonista fa amicizia con Alberto, figlio dell'industriale Niccolò Moretti, con il quale condivide l'interesse per le invenzioni meccaniche e tecnologiche. Quando il treno deve fermarsi bruscamente a due ore da Brindisi perché mancava un pezzo di ponte, Alberto rimane ferito ed è in condizioni critiche. Troppo lontano da qualsiasi ospedale, Fogg convince Moretti di essere capace di guidare in sicurezza la locomotiva, nonostante il varco critico nel ponte. Il treno supera con successo il varco e, utilizzando la legna della carrozza come combustibile, arriva a Brindisi in tempo per salvare Alberto.