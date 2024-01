Il giro del mondo in 80 giorni, stasera in tv la quarta e ultima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata, Phileas Fogg, Jean Passepartout e Abigail Fix Fortescue sono impegnati in un viaggio in diligenza che, da San Francisco, li porterà alla prossima stazione ferroviaria verso est. I protagonisti devono condividere il tragitto con il vice sceriffo degli Stati Uniti, Bass Reeves, intento a scortare un criminale di guerra del Sud e membro del Klan, prossimo a essere processato in Louisiana. Arrivati a Battle Mountain, i complici del prigioniero cercano di liberarlo, ma vengono ostacolati da Abigail che cavalca nel saloon e spara a due dei criminali. Nel frattempo, in Inghilterra, Bellamy, sbandiera la notizia della morte di Fogg in mare e, sull'orlo del fallimento, cerca di convincere Fortescue a rilasciare i soldi di Fogg come esecutore testamentario, ma fallisce miseramente quando Fortescue riceve il telegramma di Abigail: i protagonisti sono vivi e si dirigono a New York City.

Il secondo episodio della serata chiude il racconto. Giunto a New York, Fogg si rende conto che la cartolina che ha ricevuto, raffigurante il Grand Central Depot, è stata inviata da Estella. Dopo essere già salito su una nave per tornare a casa, decide di tornare alla stazione. In procinto di partire, appare Estella: i due condividono le loro recenti storie di vita. Confermando che Bellamy cercava di abbatterlo, Estella lo incoraggia a completare il suo viaggio. Sulla via del ritorno alla nave, viene fermato da Kneedling. Dopo un imprevisto, quest'ultimo, morente, dà a Fogg la prova che stava cercando di sabotare il suo viaggio. Tornato in Inghilterra, Fogg viene trattenuto perché il mandato di arresto di Hong Kong non è stato revocato, e viene di conseguenza lasciato in cella fino al giorno successivo, pensando in tal modo di aver perso la scommessa. Tornato a casa deluso, il suo maggiordomo gli comunica che è giunto il giorno della vigilia di Natale: il suo viaggio è durato 79 giorni andando verso est: Phileas Fogg si dirige in tutta fretta al Reform Club. La grande scommessa sta per essere vinta.