Il giro del mondo in 80 giorni, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata, costretto a fermarsi ad Al Hudaydah, Fogg viene ingannato da un locale che sostiene di poterli guidare attraverso il deserto fino ad Aden. Credendo che il deserto sia pericoloso per le donne, decide di lasciare Abigail indietro. Abbandonati nel deserto dal locale, vengono salvati da Jane Digby e suo marito, grazie all'intercessione di Abigail. Dopo aver respinto alcuni predoni, il gruppo ottiene l'aiuto di Jane Digby e suo marito per raggiungere Aden. Ad Aden, il signor Kneedling, a pagamento di Bellamy, cerca di corrompere Passepartout offrendogli qualcosa che dovrebbe far dormire Fogg per diversi giorni, nel tentativo di rallentare il loro viaggio. Bloccati in un villaggio indiano a causa di una ferrovia incompleta, il gruppo decide di fermarsi per la notte in occasione di un matrimonio. Quando lo sposo viene arrestato come disertore, Aouda, la madre della sposa, propone a Fogg di fornire una guida solo se riesce a convincere un giovane tenente dell'esercito a liberare lo sposo. Ignaro delle droghe nel tè, Fogg inizia a delirare, confondendo Abigail con un suo amore passato, Estella. Il giorno successivo, Fogg, riluttante, interviene a favore dello sposo durante il processo militare, persuadendo il tenente a congedare il prigioniero con un discorso appassionato sull'amore.

Nel secondo episodio della serata, nella colonia inglese di Hong Kong, Fogg e i suoi compagni ricevono un invito da parte della consorte del governatore a una festa organizzata in suo onore, dopo aver letto degli straordinari successi di Fogg nei report di Abigail. Dopo che Kneedling ha persuaso la banca a trattenere i fondi di Fogg, sostenendo che fosse un ricercato criminale, Fogg cerca di sfruttare la festa per convincere il governatore a prestargli la somma necessaria per viaggiare in Giappone. Nel frattempo, Passepartout fa visita a un vecchio amico che gli assicura l'importo necessario in cambio del furto di un inestimabile manufatto di giada bianca appartenente alla moglie del governatore. Fogg abbandona la festa dopo aver scoperto che Abigail ha scritto del suo passato senza il suo consenso, mentre Passepartout sottrae l'artefatto. Informato dal direttore bancario delle accuse a carico di Fogg come criminale, il governatore ordina il suo arresto quando i soldi ricevuti da Passepartout vengono rinvenuti sotto il suo letto. Protestando la sua innocenza, Fogg deve subire la fustigazione per estorcergli una confessione. Abigail e Passepartout riescono a garantire il rilascio di Fogg da parte del governatore, ma non riescono a trasportarlo in piazza in tempo per salvarlo completamente dalle frustate.