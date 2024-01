Il giro del mondo in 80 giorni, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

A Hong Kong, nella colonia britannica, Phileas Fogg e i suoi compagni ricevono un invito alla festa in loro onore dalla moglie del governatore, affascinata dagli exploit di Fogg riportati nei report di Abigail. Dopo che Kneedling convince la banca a bloccare i fondi di Fogg, sostenendo che fosse un criminale ricercato, Phileas tenta di persuadere il governatore, durante la festa, a concedergli il denaro necessario per raggiungere il Giappone. Nel frattempo, Passepartout si reca da un vecchio amico, il quale gli promette i fondi necessari in cambio del furto di un inestimabile manufatto appartenente proprio alla moglie del governatore. Fogg abbandona la festa dopo aver scoperto che Abigail ha rivelato il suo passato senza il suo consenso, mentre Passepartout compie il furto dell'artefatto. In seguito alla scoperta del direttore della banca sulle accuse di criminalità a carico di Fogg, il governatore emette un ordine di arresto quando i fondi dati a Passepartout vengono trovati sotto il letto di Fogg. Pur protestando la sua innocenza, Fogg è destinato a subire una fustigazione per estorcergli una confessione. Abigail e Passepartout riescono a garantire il rilascio dell'amico da parte del governatore, ma Phileas subirà una punizione

Dopo vari fallimenti nel tentativo di fermare Fogg, Kneedling lo costringe, insieme al suo gruppo, a imbarcarsi su una scialuppa per Yokohama e li abbandona nelle acque notturne. Approdano su un'isola deserta al largo delle coste giapponesi. Fogg condivide con Abigail la storia di Estella, confessando di averla lasciata per intraprendere da solo il viaggio verso gli Stati Uniti, abbandonando il loro progetto di circumnavigare il mondo all'ultimo momento e pentendosene da allora. A seguito delle rivelazioni di Passepartout, Fogg lo allontana. In segno di gratitudine verso Fogg, Passepartout costruisce una zattera durante la notte sotto la pioggia, contrarre una malattia nel processo. Fogg e Abigail lo assistono, decidendo di bruciare la zattera per il calore del fuoco. Fortunatamente, vengono poi soccorsi da una nave britannica in viaggio verso gli Stati Uniti.