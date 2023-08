Il lato oscuro della mia famiglia: trama, cast, quante puntate sono

Rai 2 trasmette da oggi, martedì 29 agosto 2023, una miniserie proveniente dalla Germania: "Il lato oscuro della mia famiglia". Composta da sette episodi, trasmessi nel corso di tre prime serate consecutive, la serie è scritta da Natalie Scharf e diretta da Nina Wolfrum, che hanno imbastito una vicenda che parte da un avvenimento particolarmente drammatico. L'indagine, ad alta tensione, rivela segreti e colpi di scena.

Il lato oscuro della mia famiglia: la trama

La famiglia Klettmann vive in un raffinato quartiere di Monaco (Germania) e sembra condurre una vita idilliaca. Il nucleo familiare è composto da Peter, un avvocato di successo, Anna, una madre impegnata nella crescita dei loro tre figli: Vivian (18 anni), Daniel (15 anni) ed Emmi (4 anni). Questa apparente normalità viene distrutta da una tragedia: durante un acceso litigio, Peter uccide Anna, proprio nel giorno del quarantesimo compleanno della donna. Mentre l'uomo è dietro le sbarre in attesa di processo, si fa lentamente chiarezza sul suo oscuro passato. La giovane Vivian si trova improvvisamente a dover assumere il ruolo di capofamiglia, una responsabilità che non avrebbe mai immaginato. La sua adolescenza spensierata è scomparsa d'improvviso, sostituita dalla lotta per ottenere la custodia dei fratelli. Vivian ha, in un momento tanto difficile, l'occasione di incontrare Tim, un giovane agente di polizia che si affeziona presto alla alla ragazza e ai suoi fratelli. un profondo senso di responsabilità verso i bambini e offre il suo sostegno a Vivian. Presto, però, emerge un segreto: Tim conosceva bene Anna. Cosa si nasconde veramente dietro l'omicidio della donna? La narrazione della serie si dipana attraverso due prospettive: quella di Vivian e quella di Peter.

Quando va in onda Il lato oscuro della mia famiglia:

Prima puntata – Episodi 1, 2 e 3 – in onda il 29 agosto dalle 21.20

Seconda puntata – Episodi 4 e 5 – in onda il 30 agosto dalle 21.20

Terza puntata – Episodi 6 e 7 – in onda il 31 agosto dalle 21.20

Il cast

Julia Beautx (Vivi Klettmann)

Torben Liebrecht (Peter Klettmann)

Julius Nitschkoff (Tim Münziger)

Rieke Seja (Anna Klettmann)

Ulrich Tukur (Hans Klettmann)

Karoline Eichhorn (Heide Klettmann)

Damian Hardung (Peter Klettmann da adolescente)

Dove vedere Il lato oscuro della mia famiglia in tv e in streaming

"Il lato oscuro della mia famiglia" va in onda su Rai 2 in tre serate: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 agosto 2023, dalle 21.20. Le puntate della serie saranno visibili anche in diretta streaming su RaiPlay. La piattaforma offre inoltre la possibilità di recuperare on demand tutti gli episodi.