Il meglio di te, il film con Maria Grazia Cucinotta stasera in tv: trama e cast

Va in onda in prima tv oggi, 3 aprile 2024, dalle 21.25 su Rai 1, il film "Il meglio di te". Diretto da Fabrizio Maria Cortese e interpretato da un cast che vede in prima fila Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta, è un dramma che racconta le vicende personali personali di un gruppo di personaggi, che si ritrovano al capezzale di un uomo, Antonio: emergeranno segreti e tensioni.

Il meglio di te: la trama

Antonio e Nicole, una coppia che ha conosciuto l'amore e il successo, ha dovuto affrontare una dolorosa separazione. Dopo anni di lontananza e risentimenti, il destino li riunisce intorno al capezzale di Antonio. Accanto a lui, le donne della sua vita si confrontano: l'ex Nicole, la sorella Paola e l'amica Sara. Le loro storie si intrecciano in un groviglio di passioni, tradimenti e tormenti: Nicole e Paola non vanno per nulla d'accordo e, a loro volta, nessuna delle due sopporta Sara. La madre di Nicole prova a stemperare un po' i turbolenti spiriti: ignorando i tradimenti del passato, la donna desidera che la figlia torni con Antonio. Nel mentre, un lungo flashback rivela la felicità passata di Antonio e Nicole e le relazioni complesse che hanno segnato la loro vita. Antonio e Nicole si ritrovano, adesso, a confrontarsi con i fantasmi del passato, con la possibilità di una riconciliazione o di una chiusura definitiva.

"Il meglio di te" è un film nato da un'idea del regista Fabrizio Maria Cortese, che ha scritto la sceneggiatura con Maria Azzurra De Lollis, Marcello Cantoni e Carlo La Greca. Per la realizzazione di questo progetto, Cortese ha dichiarato di essersi ispirato alla vicenda personale del padre che, malato, rassicurò il regista dicendogli di "stare bene". All'alba, la madre gli comunicò che era appena morto. Il film, comunque, più che la malattia, segue gli intrecci familiari/sentimentali dei vari personaggi. La celebre cantante Giusy Ferreri ha scritto, cantato e e prodotto il brano "Il meglio di te", colonna sonora del film, su richiesta dello Cortese.

Maria Grazia Cucinotta (Nicole)

Vincent Riotta (Antonio)

Anita Kravos (Paola)

Daphne Scoccia: Sara)

Vanessa Contucci (Veronica)

Giusi Merli (Mimì)

Simone Montedoro (Simone)

Michele Olita (Lello)

Mattia Iasevoli (Lorenzo)

Antonio Roma (Lucio)

Giuseppe Giura (Tonio)

Elvira Cuflic Basso (Sonia)

Dove vedere "Il meglio di te" in tv e in streaming

Il film "Il meglio di te" va in onda mercoledì 3 aprile 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

