Dove è stata girata Il metodo Fenoglio - L'estate fredda? Le location

La nuova serie televisiva "Il metodo Fenoglio - L'estate fredda" va in onda su Rai 1 a partire da lunedì 27 novembre 2023. Tratta dai lavori letterari di Gianrico Carofiglio e interpretata da un cast capeggiato da Alessio Boni, questo lavoro ha catturato l'attenzione, fin dal principio, non solo per la sua intrigante trama criminale, ma anche per le bellissime location che fungono da sfondo alla storia. Andiamo alla scoperta di alcuni dei luoghi cardine della serie.

Il metodo Fenoglio - L'estate fredda: le location

La storia è ambientata a Bari, che con i suoi 315,558 abitanti, è il fulcro della Puglia e città metropolitana principale, ma è anche il comune europeo più popoloso tra quelli che si affacciano sul Mare Adriatico,. Da sempre protagonista nel commercio e nei legami con i Balcani, il suo porto è il maggiore scalo passeggeri sull'Adriatico. Lungo circa 30 chilometri, il territorio comunale si estende tra Giovinazzo a nord e Mola di Bari a sud, caratterizzato da una varietà paesaggistica che va dalla pianura depressa della conca di Bari ai primi pendii delle Murge. Con un'altitudine che varia da 0 a 131 metri sul livello del mare, Bari offre una panoramica unica della sua bellezza, simboleggiata dal Municipio a 5 metri di altitudine su Corso Vittorio Emanuele, affacciato sul Teatro Margherita e il mare.

Uno dei luoghi più significativi tra quelli visti all'interno della serie è il Teatro Petruzzelli, un'icona di Bari e il quarto teatro più grande d'Italia. Costruito nel 1903 dagli armatori Onofrio e Antonio Petruzzelli, ha subito un terribile incendio nel 1991, evento al centro anche della trama. La cupola che si è abbattuta durante l'incendio ha, sorprendentemente, impedito la completa distruzione del teatro, contribuendo a preservare la sua bellezza. Le riprese si sono concentrate su questo luogo storico, portando gli spettatori nel cuore pulsante della città.

Un altro luogo iconico che inevitabilmente cattura l'attenzione dei telespettatori è il lungomare di Mola di Bari. Questa bellissima località costiera, situata lungo il mare Adriatico, è diventata lo sfondo di molte scene cruciali della serie. Non è la prima volta che questo luogo attraente compare sullo schermo, avendo già ospitato le riprese di un'altra famosa produzione Rai, "Le Indagini di Lolita Lobosco", serie tv con Luisa Ranieri.

Oltre a Bari, alcune scene sono state girate a Sabaudia, nella provincia di Latina. Questo suggestivo comune ha fornito uno scenario affascinante per ulteriori sviluppi della trama. In conclusione, "Il Metodo Fenoglio" non è solo una storia appassionante di crimine e mistero, ma anche un viaggio attraverso i luoghi suggestivi di Bari e delle sue vicinanze. L'abilità nel selezionare queste location conferisce alla serie un tocco autentico e un collegamento tangibile con la storia e la cultura della regione pugliese.

