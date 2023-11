Il metodo Fenoglio, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

All via oggi, 27 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la serie "Il metodo Fenoglio", adattamento televisivo della trilogia letteraria di Gianrico Carofiglio “Il Maresciallo Fenoglio”, realizzata con la coproduzione Rai Fiction - Clemart srl e con il contributo della Apulia Film Commission. Interpretato da Alessio Boni, il Maresciallo piemontese Pietro Fenoglio del Nucleo Operativo dei Carabinieri ama leggere, la musica classica e poco sopporta le armi: un personaggio tutto da scoprire.

Il metodo Fenoglio – Anticipazioni prima puntata

Il primo episodio della serata ha come titolo "Una storia semplice" e ci trasporta nella Bari degli anni Novanta. In questo periodo, la presenza sempre più radicata della criminalità organizzata nel tessuto territoriale è una realtà difficile da reggere, ma con la quale, per forza di cose, bisogna fare i conti. Questa è l'epoca delle tragiche stragi di Capaci e via d'Amelio in Sicilia, eventi che hanno visto la perdita dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme agli agenti delle loro scorte e molti altri. Nell'ambientazione del 1991, il primo episodio presenta un omicidio apparentemente semplice di un usuraio, inizialmente considerato un caso da archiviare rapidamente. Tuttavia, il Maresciallo, figura chiave della storia, nutre profondi dubbi, ritenendo che la piccola malavita locale stia evolvendo in un'organizzazione molto più pericolosa di quanto si possa immaginare.

Il secondo episodio è intitolato intitolato "Una mutevole verità". Nonostante l'apparente risoluzione dell'omicidio dell'usuraio, il Maresciallo persiste nei suoi dubbi sulla veridicità del caso. Nel frattempo, l'intrecciato rapporto tra Nicola Grimaldi, boss della mafia barese, e il suo braccio destro Vito Lopez, si fa sempre più complesso. La trama si arricchisce ulteriormente con l'introduzione dell'elemento romantico, che esplora il legame amoroso tra il protagonista e Serena Morandi. La complessità delle relazioni personali si alterna con le complicate indagini degli omicidi.

Nel cast della prima stagione de "Il metodo Fenoglio" troviamo: Alessio Boni (Fenoglio); Paolo Sassanelli (Pellecchia); Giulia Vecchio (Gemma D'Angelo); Giulia Bevilacqua (Serena Morandi); Francesco Centorame (Montemurro); Alessandro Carbonara (Grandolfo); Francesco Foti (Valente).

Dove vedere Il metodo Fenoglio in tv e in streaming (dal 27 novembre 2023)

La prima puntata della nuova serie "Il metodo Fenoglio" va in onda in prima tv oggi, 27 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

