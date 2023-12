Il metodo Fenoglio - L'estate fredda, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Dopo i due episodi di ieri va in onda oggi, 11 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, l'ultima puntata della prima stagione de "Il metodo Fenoglio", serie tv tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Creato dallo stesso scrittore, questo lavoro televisivo è realizzato con la coproduzione Rai Fiction - Clemart srl e con il contributo della Apulia Film Commission. Riuscirà il protagonista, interpretato da Alessio Boni, a catturare il colpevole del misterioso omicidio?

Il metodo Fenoglio – Anticipazioni quarta puntata

Il protagonista della serie, Pietro Fenoglio, è un maresciallo piemontese trasferitosi a Bari e che manifesta una chiara avversione nei confronti delle armi e dell'atto di arrestare le persone. Nonostante la sua natura autodidatta, si presenta come un uomo colto, appassionato lettore e amante della musica lirica. La sua scelta di intraprendere la carriera nei carabinieri è stata motivata dalla morte del padre, anch'egli un appuntato. Durante la sua permanenza in Puglia, Fenoglio s'imbatte in Serena, con la quale instaurera un rapporto appassionato e giocoso, sebbene attraversato da numerosi dubbi. A coadiuvarlo c'è l'appuntato Antonio Pellecchia, un carabiniere dallo stile più tradizionale. Tra i personaggi di rilievo troviamo anche Gemma D'Angelo, il sostituto procuratore del tribunale di Bari.

La quarta attesa puntata della serie televisiva con Alessio Boni, in programmazione per oggi, 11 dicembre, in prima serata su Rai 1, promette emozioni e colpi di scena. Nel primo episodio intitolato "Il male minore", il maresciallo Fenoglio si troverà di fronte a un rischioso segreto proveniente dal passato di un individuo in cui aveva riposto completa fiducia. La sua vita sarà sottoposta a una difficile decisione, con il potenziale di alterare irreversibilmente il corso degli eventi. Il maresciallo, impegnato a risolvere un intricato caso di omicidio, dimostrerà ancora una volta la sua abilità investigativa.

Nel successivo episodio intitolato "Colpire al cuore", Fenoglio finalmente getterà luce sul misterioso omicidio che lo ha tormentato per lunghi mesi. Il protagonista scoprirà l'identità del colpevole, portando a una risoluzione che gli restituirà la tranquillità perduta. Tuttavia, prima di concludere la sua indagine con grande soddisfazione, il maresciallo si troverà inaspettatamente a dover chiedere l'aiuto di un amico di lunga data.

Il regista Alessandro Casale dirige nella prima stagione de "Il metodo Fenoglio": Alessio Boni (Fenoglio); Paolo Sassanelli (Pellecchia); Giulia Vecchio (Gemma D'Angelo); Giulia Bevilacqua (Serena Morandi); Francesco Centorame (Montemurro); Alessandro Carbonara (Grandolfo); Francesco Foti (Valente), Pio Stellaccio (Salvatore Savicchio), Gianpiero Borgia (Domenico Cutrone), Michele Venitucci (Vito Lopez), Marcello Prayer (Nicola Grimaldi), Bianca Nappi (Tania Grimaldi), Betty Pedrazzi (Dottoressa Bermond).

Dove vedere Il metodo Fenoglio in tv e in streaming (11 dicembre 2023)

La seconda puntata della serie "Il metodo Fenoglio" va in onda in prima tv oggi, 11 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

