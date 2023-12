Il metodo Fenoglio - L'estate fredda, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 3 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la seconda puntata della nuova serie "Il metodo Fenoglio", adattamento televisivo della trilogia letteraria di Gianrico Carofiglio “Il Maresciallo Fenoglio”, realizzata con la coproduzione Rai Fiction - Clemart srl e con il contributo della Apulia Film Commission. Nell'appuntamento di questa sera vediamo un'ulteriore crescità della criminalità organizzata barese. Una sparatoria che coinvolge innocenti spinge Fenoglio ad intensificare le indagini.

Il metodo Fenoglio – Anticipazioni seconda puntata

Andata in onda la scorsa settimana, la prima puntata de "Il commissario Fenoglio" ci ha condotti nella Bari del 1991, dove abbiamo fatto la conoscenza con l'anticonvenzionale Maresciallo Fenoglio, occupato con le indagini dell'omicidio di un usuraio. Ben presto si capisce che la piccola malavita locale sta lentamente crescendo.

Nel primo episodio di questa sera, dal titolo "Fratelli", il maresciallo Fenoglio si troverà ad affrontare una situazione complessa e dai molti rischi. La città di Bari è immersa in una vera e propria guerra criminale che tiene in scacco la comunità negli ultimi mesi. Fenoglio, con l'aiuto di Pellecchia, è sulle tracce dei responsabili, ma la situazione si fa ancora più critica quando una sparatoria sconvolge la città, provocando la morte di vittime innocenti ed estranee al contesto criminale. Nel tentativo di comprendere le ragioni di tale conflitto, Fenoglio scopre che Grimaldi e Lopez, una volta alleati, sono ora acerrimi nemici. Il maresciallo del Nucleo Operativo dei Carabinieri si mette in moto per svelare il motivo di tanto odio tra di loro.

Nel corso della stessa puntata, il quarto episodio intitolato "L'innocente" porta ulteriori colpi di scena. Il ritrovamento del corpo di una delle vittime della guerra criminale colpisce profondamente Fenoglio e il suo team. Pur scossi dall'evento, si impegnano al massimo per individuare il responsabile e impedire ulteriori tragedie. Una caccia all'uomo disperata prende il via, mentre l'appuntato Pellecchia e il PM D'Angelo si trovano a fare i conti con oscure rivelazioni provenienti dal loro passato.

Nel cast della prima stagione de "Il metodo Fenoglio" troviamo: Alessio Boni (Fenoglio); Paolo Sassanelli (Pellecchia); Giulia Vecchio (Gemma D'Angelo); Giulia Bevilacqua (Serena Morandi); Francesco Centorame (Montemurro); Alessandro Carbonara (Grandolfo); Francesco Foti (Valente).

Dove vedere Il metodo Fenoglio in tv e in streaming (4 dicembre 2023)

La seconda puntata della serie "Il metodo Fenoglio" va in onda in prima tv oggi, 4 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

Stasera e domani in TV